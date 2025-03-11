楊茜堯因反叛入TVB　大爆楊明曾坐爆訓練班玻璃枱

藝人楊茜堯近日受訪時大談入行趣事及經歷，她稱入行前TVB對她來說是一個很遙遠的地方，她解釋：「因為我細個，我爸爸好鍾意睇亞視，唔畀我哋睇無綫，我有個好反叛嘅行為，你唔畀我睇，我要入去演戲，有一日你就要焗住睇我演嘅劇，有一日真係有朋友搵我一齊參加無綫嘅訓練班，所以就入咗去。」提到訓練班難忘事，楊茜堯想起楊明，她稱一直當對方是細佬：「課室有張玻璃枱，佢成日坐上去，終於有一日佢坐爆張玻璃枱，我哋成班同學夾計，將啲玻璃碎由班房偷運出去丟咗佢，而唔畀老師知道，最後好成功，訓練班完咗，下一期新人再嚟，都冇人發現冇咗塊玻璃，我記得當年係每人袋少少走咗出去。好美好回憶，放飯時候冇乜錢，超巿好多試食，我哋唔食飯，就去試食食飽，成班十幾人去食，唔夠就叫姐姐加多啲畀我哋食，又會組團去旅行，好開心。」

談到拍了這麼多部劇，哪部劇最大突破，楊茜堯首選2006年的劇集《賭場風雲》，因該劇對她整個人影響深遠：「拍呢套劇之前嘅我係一個比較內向嘅人，我從來唔會着裙同背心去影相，如果你要我着我唔影，嗰時我嘅性格係咁，跳唔出個框框，我有少少倔強，我唔鍾意就唔做，所以《賭場風雲》令我放低咁倔強嘅性格，因為個角色要參加選美，同埋係一個隆胸女仔，所以不停要喺鏡頭前展示自己美態，同埋要跳出自己好守舊嘅框框，鏡頭成日拍我個胸，同埋要好短嘅褲同裙，完全打破真實嘅我，所以拍完套劇之後，我放得好開，乜都會試吓，係一個好大影響同轉變，冇呢套劇未必有今日嘅我，嗰套劇令我開竅。」

至於合作演員中對她最大影響的她，她提到汪明荃，兩人曾在劇集《婚前昏後》中飾演母女：「佢係一個好準時同敬業嘅演員，但只要你做好自己，佢就會欣賞你，我一直都表現得好好，但有一日我唔舒服，心不在焉，集中唔到精神演戲，第二日佢同我講『你尋日做咩嘢，我見到你演得好差，你平時唔係咁，你唔好呀，你唔好驕傲，你要畀心機，演員一驕傲好容易走下坡』佢講完呢番說話之後，我就諗，就算演員病都好，但觀眾唔會知你病，作為一個演員，你幾攰、幾唔想講嘢都好，都唔可以喺鏡頭前表現出嚟，我同自己講，我一定要撐，一係唔做，一做就要做好。」