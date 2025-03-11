扒房新菜單　肉香滿滿添食欲

想慶祝但又諗唔到地方，很多人都即想到不如去鋸扒，新開扒房固然帶新鮮感，部分扒房亦推出的新菜單或肉扒，也能吸引大家的食欲。想鋸扒，有好多選擇。

持選部位

牛隻每個部位都有獨特風味，尖沙咀五星級酒店扒房現於每兩個月推出一款不同的特色牛扒，即日至3月31日就有Mayura朱古力飼和牛里脊，牛肉呈均勻油脂和大理石花紋，經燒烤後散發出濃郁風味，肉汁豐富。於3月12日至14日，扒房和日本20大牛扒餐廳之一的大阪名店合作推出A Celebration of Wagyu 四手晚宴，為客人帶來難忘的熟成和牛菜式，同樣令人難忘。

性價比高

想和朋友開心分享，有3間分店的平鐵牛扒餐廳早前推出全新菜單，550G夏多布里昴牛柳配三重脆薯條和綠葉沙律，柔軟優質。1公斤T-骨牛扒油香四溢，同樣適合分享。Jacks Creek M9 和牛西冷扒軟腍而牛味香濃，絕對是店內人氣之選。其他有橄欖油封雞、焗挪威三文魚、和牛去骨牛小排三文治、煙熏牛肉粒伴香料牛骨髓和牛扒他他等，配新出的楓糖煙肉滋味或石榴辣椒瑪格麗特，倍添美味。

午餐獨食

一個人去扒房食飯，都無問題。早前於銅鑼灣開設新分店的高質扒房，推出多款新餐單，如午餐時段就有牛舌飯，燒牛舌配白飯，再淋用牛肉湯熬煮的自家製黑胡椒醬，香濃微章。日本和牛挽肉飯選用日本A4和牛製作漢堡扒，油香十足。全新沙律系列有火腿、三文魚或M8和牛等口味，配本地水耕菜，口感平衡。晚市有M8和牛里脊、安格斯級封門柳和美國安格斯肋眼牛扒等選擇，豐儉由人。

期間限定

即日至3月31日，尖沙咀高級扒房推出期間限定的8安士和牛牛小扒晚市菜單，頭盤可選凱撒沙律、精選沙律或特色生菜沙律。緊接是主角8安士和牛牛小扒配自家製薯蓉，客人可升級享用莫爾頓特濃朱古力蛋糕、青檸批或海鹽焦糖蘋果芝士蛋糕配琥珀核桃。此外，因應國際體壇盛士，餐廳於球賽周末推出18安士帶骨紐約西冷牛扒，客人於3月28日至30日出球賽門票，便可選擇球賽周末限定牛扒，大快朵頤。