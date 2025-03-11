瘋傳超一線男星連續7日豪賭輸光10.3億人仔　周杰倫汪峰躺着中槍

內地昨日（10日）瘋傳，某「超一線男星」在澳門連續七日豪賭，輸光10.3億元（人民幣．下同）流動資產，並抵押3處豪宅及私人飛機以填補賭債。之後，網民及媒體紛紛猜測事主到底是誰，成為熱話。對此，內地社交網首席執行官王高飛發文回應，指該傳聞缺乏實質性證據。

內地有報道指，2025年3月10日經權威渠道確認，某超一線男星在一家賭場貴賓廳連續7日豪賭，最終輸光全部10.3億元流動資產並抵押三處豪宅和私人飛機。該事件由國際金融調查機構Global Financial Watch於3月10日發布的跨境資金異常流動報告首度曝光，報告顯示該明星通過離岸公司向賭場帳戶分17筆累計轉入8.6億元，另通過地下錢莊兌換1.7億港元現金籌碼，澳門金融管理局反洗黑錢系統3月6日已將該帳戶標記為高風險。

其內地經紀公司於3月9日深夜發布聲明承認存在「個人財務問題」但未提及具體金額，知情人士透露該明星為翻本甚至借貸3億元高利貸，目前其北京朝陽區價值2.8億元的獨棟別墅及上海陸家嘴頂級公寓均已被法院查封，涉及的五家品牌方於3月10日上午集體宣布解約。

上述消息引發網民熱議，紛紛猜測事主到底是誰，內地搖滾男歌手汪峰、台灣天王周杰倫都一度被懷疑，例如汪峰被懷疑是因為他過去曾多次在賭場被偶遇，而周杰倫也曾經承認過喜歡賭博，放鬆下心情。不過目前皆沒有實質證據指向兩人。

同日晚上，內地社交網首席執行官王高飛透過帳號@來去之間發文回應稱：「最早的好像是去年10月的，AI分析完判斷該傳聞缺乏實質性證據，且主要信息源為匿名帳號及營銷號，存在動機和邏輯漏洞……」

對於網上的謠言，周杰倫好友劉畊宏即為周董護航，並留言：「我發一個杰倫《廈門》跳操 制衡一下奇怪的熱搜😂別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽塗說了.我們今晚還有跳操喔！請各位把專注力放在自己的健康上，趕快畊上來….2025 全民動起來[努力]不管澳門還是廈門…只要跟着跳操，走過幸福的門…..就是我們！劉畊宏#周杰伦#」