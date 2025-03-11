春光無限︱陳楨怡做人肉衣架失守露Nu Bra

不少品牌都會把旗下最新產品寄俾歌手藝人試用，希望借助明星效應宣傳。擁「九頭身」模特兒身材的2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina），近日就收到服飾品牌送來的一系列產品，不過在她的開箱文，其性感服飾比產品更加吸睛，令人不少網民分心。

陳楨怡近日收到服飾品牌送來的一系列產品，她拍開箱片與網民分享，當中有手袋和一對白色波鞋；不過不少網民卻被她的服飾搞到「分心」，皆因片中陳楨怡可為非常尊重品牌，穿上一件大Deep V的黑色上衣作示範，並在鏡頭前不停左右轉動展示產品，但由於其上衣胸前是開窿剪裁，故她郁動時意外令上圍若隱若現並意外露出Nu Bra，想當牙煙，下次真的要小心、留意。

現年28歲的陳楨怡，參加《2020年度香港小姐競選》奪亞軍入行，當時被爆家底富裕，父親是印尼華僑富商，於香港及印尼均有生意，陳楨怡家住跑馬地半山市值半億逾2,000呎豪宅，畢業於倫敦大學學院建築系，讀書時已不時分享富貴生活，周遊列國足迹遍布歐洲。不過入行不久卻捲入桃色風波，令星途受阻，陳楨怡被爆疑背圈外正印男友，與「西貢地王之子」周子揚拍拖，甚至「一腳踏七船」兼吸煙、爛蒲等連串負面新聞，以致形象插水，隨即被公司安排返內地拍劇「避風頭」；之後又與港姐冠軍林鈺洧陷富豪飯局疑雲。不過陳楨怡早前已獲「解凍」，在劇集《廉政狙擊》和《狀王之王》表現不俗，更曾打入「飛躍進步女藝員」十強。而在「冷靜期」間，陳楨怡也積極「洗底」，畫畫做運動，更拜師學劍術並在公開比賽中獲得獎牌，希望努力增值自己，搣甩負面形象。