魏駿傑V煞面重現　肥到無頸雙下巴仍健在

前無綫藝人歲魏駿傑當年憑《陀槍師姐》一劇成名。曾與藝人滕麗名拍拖惟最終分手收場。2008年與年輕20年的內地女友張利華結婚，婚後育有一女，可惜最終女方捲入桃色事件，最終2020年離婚收場。魏駿傑父兼母職養大女兒，並表示「終生不娶」。

近年轉戰內地的魏駿傑，不時透過社交平台網民互動，不過其身形成為焦點所在，早前更被指脹爆成為熱話。昨日（10日），他鹑過交社交平台分享了一段新片，當中他模仿近日爆紅電影《哪吒2》的經典台詞，留言：「哪吒還沒看？」影片中，見留着清爽短髮的魏駿傑身穿黑色T恤出鏡，開始時模仿電影《哪吒2》的經典台詞：「從來生死都看淡，專和老天對著幹，我命由我不由天，小爺成魔不成仙！」過程講到七情上面，皺眉、扁嘴滿臉通紅相當投入。

早前揚言決心要減肥的他，鏡頭前驚見狀庇回勇，重現昔日的V面線條及下顎線，減肥計劃似乎相當成功。不過，未知是否因為衣服厚重的關係，他的身形仍未見明顯清減，魏駿傑在郁動時浮誇的雙下巴，同樣搶鏡，頸部脂肪嚴重堆積，令他整個人看來「肥到冇頸」，不少網民笑言指他從昔日《陀槍師姐》的俊俏小生到如今「人間富貴叔」，難逃歲月蹉跎的命運。