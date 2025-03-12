黃宗澤嘟嘴撒嬌派福利　吳卓羲唔輸蝕趷籮賣萌

藝人吳卓羲、楊茜堯之前於內地直播綜藝節目《藝員新訓2025》中以電話呼喚男神黃宗澤(Bosco)親臨節目，日前Bosco真的空降現身，由於他們都老友鬼鬼，所以玩得特別放。節目中，Bosco除了跟卓羲一起跳舞外，更被要求派福利即場撒嬌，向來玩得的他，即時將手指放在嘴的兩邊，嘟姐扮可愛謂:「他們為甚麼想要我撒嬌呢?」令人爆笑，之後又將雙手放下巴扮cute，此時，突然有人謂:「卓羲哥都也很會撒嬌，一起來一個嗎?」Bosco即大笑說:「哈哈哈﹐你都有今日嘞！」卓羲隨即趷籮擺甫士打完場。

而李施嬅都有參與新一集節目錄影，當每位嘉賓輪住於玻璃上簽名時，首個簽的她竟然簽了大大個名，霸佔整個位置，事後笑謂:「我以為一人一塊呀！」而錄影當日，施嬅穿了一條短裙上陣，她昨日PO出當日多張造型美照，更配文:「我真的很怕冷，結果上節目的時候，就是最冷的一天，這是上天給我的甚麼考驗呢?」

此外，即將在江門開今年首場巡迴音樂會胡鴻鈞亦有上節目，他當然一展歌喉，網民都大讚他靚聲王，而鴻鈞日前分別於江門及廣州跟粉絲聚會，他更在咖啡店做一日限定店長，親自沖咖啡冧粉絲，與他們近距離接觸。