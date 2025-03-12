米芝蓮名店重生　「疊囍居」星級美食體驗

大富大貴蝦兵蟹將：白飯、糯米加蛋、芫荽和唐芹粒等炒煮，加肉蟹、虎蝦和海鮮汁拌勻，最後灑上脆米，適合多人分享，是師傅自創菜式。（胡振文攝）

【特約報道】每一年的米芝蓮美食指南，均是食饕的美食明燈。曾獲米芝蓮一星的中菜廳疊囍居早前因事故結業，令人惋惜。幸好本地飲食集團獨具慧眼，讓這個星級名牌重生，上年分別在奧海城和觀塘開設新店，提供多款創意點心之餘，還有各式精緻小菜，為食客帶來星級滋味體驗。

人氣創意點心

香港人最愛飲茶歎點心，疊囍居每逢午市或下午茶時段，總是人氣沸騰、大排長龍，全因這裏除供應傳統美點，還有創意出品。餡料爆燈的鮮竹卷搭配馬來西亞藥材風味的肉骨茶，即時為鮮竹卷提香入味。羶香的大漠風沙羊肉，羊腿肉加川辣醬、大葱和紫洋葱等拌勻作餡，餅皮煎香再炸，啖啖肉好滿足。分量十足的灌湯餃以蝦肉和豬肉等作餡，配雞湯外，還有原隻鮑魚，鮮味十足。黑松露珍菌石榴粿以冬菇和雞腿菇等加黑松露醬拌勻，裹上紅菜頭外皮，菇香味濃。

正宗北京烤鴨

點心以外，小菜同樣出色。客人可以先以玫瑰八香果和冰鎮魚子醬鮑魚作開胃頭盤，前者是用熱情果外皮、果籽和紅菜頭等浸泡果殼48小時，酸甜清香。後者將經處理的8頭鮮鮑魚放入鮑汁浸過夜，伴魚子醬享用，軟腍矜貴。主菜首選招牌的老北京片皮鴨，烤鴨師傅於北京烤鴨店任職25年，擅長炮製正宗掛爐烤鴨。嚴選北京四系填鴨即點即烤，香脆鴨皮蘸糖享用，入口即化。而鴨肉則加不同配料和醬汁享用，油潤而不膩。海鮮的話，蜂蜜柚子大蝦球用去殼虎蝦脆炸，淋上用柚子汁、青檸汁和米醋打製的醬汁，酸爽彈牙。

自創蝦兵蟹將

重頭戲首選大廚自創的大富大貴蝦兵蟹將，米飯、糯米和配料炒香後，放入肉蟹、虎蝦、海鮮汁和脆米拌勻，米飯吸收了海鮮精華，鮮味滿瀉。客人更可按人數訂製，足夠8至12人享用，分量十足。小家庭的話，可選擇炒台灣新竹米粉，米粉加蝦肉和蔬菜等大火炒煮，雞蛋炒成桂花狀，乾身乾爽，盡展手藝。

疊囍居

地址：觀塘開源道64號源成中心二樓（觀塘站B2出口）

查詢電話：2687 0868

營業時間：星期一至五11:00-23:00、星期六至日09:00-23:00

地址：大角咀海泓道1號奧海城三期UG樓UG97-98號舖（奧運站D3出口/旺角站C4出口）

查詢電話：2634 8288

營業時間：08:00-23:00