被爆與金賽綸有過千張合照！金秀賢廣告代言恐不保

童星出身的韓國女星金賽綸上月16日自殺離世，終年24歲，當日剛好是男星金秀賢的37歲生辰，過往屢因報道虛假新聞而被提告的短片頻道「橫豎研究所」，前日（10日）爆料指其家屬聲稱金賽綸15歲未成年時與金秀賢交往，二人戀愛長達6年，又指金賽綸於2022年涉酒駕後遭解約，金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist為她支付約370萬港元賠償金，去年卻要求金賽綸償還該筆巨款，令她感到十分無助。

Gold Medalist其後指節目上的指控全部不屬實，又否認金賽綸在15歲開始與金秀賢交往，聲言會向散布謠言的「橫豎研究所」提告，即使昨日（11日）頻道再公開金秀賢錫金賽綸面頰的照片，更聲稱擁有過千張兩人的合照，Gold Medalist今日（12日）仍表示立場不改變，沒有作追加回應。

金秀賢最近正與女星文佳煐拍攝新劇《山寨人生》，串流平台方面與韓媒通話時表示拍攝正如常進行，有關播映日期，有關方面僅表示：「劇集上架日期仍未確定，亦未知何時舉行發布會。」金秀賢正出演天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）主持的綜藝節目《Good Day》，大批網民要求他退出節目，與他合拍該節目的男星曹世鎬被指取消關注金秀賢的社交網。而金秀賢亦是多個品牌的代言人，他代言的超級市場及戶外服裝品牌正考慮是否維持和他的合約，而他擔任代言人的美妝品牌就表示正注視事態發展，會推遲有關金秀賢的所有宣傳計劃。