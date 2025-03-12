【簡潔生活學】超級媽咪與神奇女俠

3月份只有一個節日：「三八婦女節」，但你可知為甚麼定這一天是婦女節？又為何沒有男子/漢子節呢？

婦女節，全名是國際婦女節（International Women's Day），主要是紀念女權運動（這也解釋了為何沒有男子/漢子節），源於20世紀初的歐洲地區，當時西方國家工業興起，工廠需要大量女工，但那時的工作環境及條件非常惡劣，例如工時長、人工低等。於1908年紐約就爆發了一場過萬名勞動婦女的罷工遊行，目的是爭取平等工作待遇和選舉權等等。翌年，即1909年美國社會主義黨便設立全國婦女日（National Women's Day），其後多國加入慶祝婦女節。而1917年俄國革命中，俄國婦女在2月最後的星期日（新曆3月8日）進行罷工集會爭取和平，直到1975年聯合國定立3月8日作為國際婦女節，慶賀女性為社會作出的貢獻和表揚成就。

隨着時代進步，現今的女性當然幸福得多，除了有機會接受高等教育，職場上也能展現所長，得到合理薪酬及晉升機會，甚至可攀上領袖的地位。更厲害的是，有些已婚或母親們除了在事業獲得成就，在家庭上也能照顧周到。做到兩者平衡，實在不容易，可稱得上「超級媽咪」。

早前，我接受本地某時裝潮流雜誌訪問，主題就是「SUPER MUMMY」，這個訪問有別其他，因為我首次擔任模特兒，雖然我勇於接受挑戰，但心裏還是有一丁點兒忐忑，因為平日不會穿豹紋的我，也大膽嘗試了！結果獲得不少好評，超出預期。當然，也感謝一班專業的造型團隊安排，才造就出美麗有型的作品。

所以，每一位女性，不管是單身、已婚或當母親，為家庭和事業付出努力的同時，也不忘追求個人價值。時刻保持好奇心，發掘自己的無限可能，成為獨一無二的Wonder Woman。

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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