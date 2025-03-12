蔡依林前男友又換畫　速撻火辣洋妞

台灣天后蔡依林（Jolin）唱功了得，人氣紅遍華人地區的她，一舉一動備受關注的同時，就連昔日情史也是網友嘅茶餘飯後話題。其中，曾與蔡依林拍拖6年的藝人錦榮，與蔡依林分手的同時人氣仆直，但桃花運則是相當旺盛，繼去年中與美籍韓裔女演員Kirstin五年情斷，年底又被周刊目擊與混血YouTuber網紅搭捷運，落車時十指緊扣；如今又被直擊與一名長髮洋妞在超商購物，買完零食後還一同返家，關係似乎相當親密。

而據台媒報道，錦榮去年底才被直擊與混血網紅十指緊扣約會，未料才相隔幾個月，身邊的伴侶立刻換了對象。日前他被拍到與一名身材姣好的洋妞在超商購物，雖然沒有過度親密的舉動，不過兩人在過程中，時而低語交談，時而相視而笑，還不時輕輕依偎著對方，不難看出存在著萌芽的情愫。隨後在購買幾包零食結帳後，兩人便一同走路返回住處，可見交情匪淺。

事實上，當年錦榮是在演出蔡依林《玩愛之徒》MV後，才擦出愛火展開相差4歲的姐弟戀，雖然2人事業成就相差甚大，卻不阻礙戀情發展，蔡依林還放下天后身段，多次與錦榮進行「平民式約會」，像是逛夜市、商圈等。原本以為這段戀情能修成正果，沒想到卻在2016年宣布分手，當時傳出導火線是個性不合，但也有一說是錦榮認為結婚後太太應該要冠夫姓、婚戒長戴不離手、夫妻財產共有等，由於雙方無法達成共識才分道揚鑣。