東方日報C2：金秀賢反口認戀金賽綸　全裸照隨時曝光

韓星金秀賢被爆與已故女星金賽綸未成年已交往惹起爭議，爆料平台先後曝光二人多張蜜照，並揚言公開金秀賢全裸洗碗照。3度否認戀情的金秀賢昨日突然改口，承認跟女方相戀只1年多，但網民踢爆他講大話！金賽綸母親指金秀賢情緒不穩，擔心他會尋死。

韓片《殺手代父》的24歲女星金賽綸於上月16日、金秀賢37歲生日當天自殺亡。其家人近日透過短片平台《橫豎研究所》爆料，指金賽綸於2015年，即15歲未成年時，已跟較她年長12歲的金秀賢相戀，交往長達6年。金賽綸於2019年簽約金秀賢與表哥開設的事務所Gold Medalist，2022年涉酒駕，公司代支付7億韓圜（約370萬港元）賠償金，去年她因被追討該筆巨款而走上絕路。

稱女方成年始相戀

金秀賢因爆出曾戀未成年的金賽綸而惹爭議，爆料平台連日來公開聲稱是二人於2016年交往期間的蜜照及咀相，前晚更威脅金秀賢如不說出實情，便會公開他更激的照片及視頻，又預告有他在女家全裸洗碗的照片。近日3度拒認愛的金秀賢，原定下周發表立場，昨日終於跪低，提早發聲明兼改口認愛，指二人於2019年夏天至2020年秋天相戀，比爆料所指的2015年至2021年交往6年的時期短，否認在金賽綸未成年時已交往的說法。

聲明指出，金賽綸去年3月上傳與金秀賢貼臉照攝於2020年。至於日前公開金秀賢當兵時期寫給金賽綸的親筆信，聲明解釋只是他寫給親友的書信，當中「想念你」一詞只是對好友表達的普通用語，卻被曲解成情信，又指信中所寫的「Seronero」是金賽綸慣用的別名，非雙方專用暱稱。

針對報道指金賽綸因被催促償還7億韓圜而走上絕路，事務所稱雙方協議後，賠償金由原來的11.14億韓圜（約600萬港元）降至7億韓圜，而且去年12月已免除金賽綸的債務，並未強迫她還款，又指是《橫豎研究所》扭曲事實，誤導外界是因金秀賢催債導致悲劇發生，並指金秀賢近日因這些不實指控，現時心理狀態極度不安，更有偷拍者長期守在公司大門和停車場。被問到之前拒認愛的原因，事務所稱雙方早於4年多前已分手，作為藝人不會輕易公開戀情。

不過，聲明一出，有網民即反駁雙方交往時間不準確，力斥金秀賢講大話！網民指金秀賢於2017年10月至2019年7月服役期間，脫了額角的痣，合照中卻仍有痣，推斷相片是之前拍下，而非聲明中所指的「2019年夏天相戀」後。

另外，金秀賢原本手握逾10個代言廣告，現時部分已下架及不獲續約。他其中一個代言的國際品牌，昨日回應稱已終止合作。有網民盤點過往曾出任該品牌代言的明星接連出事，包括逃稅的內地女星鄭爽、涉性侵判囚的吳亦凡、嫖娼的李易峰、涉毒的柯震東、爆出私生子醜聞的蔡徐坤，連韓團EXO成員燦烈與韓國女團Red Velvet隊長Irene，也先後爆出腳踏多船及耍大牌的醜聞，如今金秀賢也難逃魔咒，遭品牌切割之餘，昨日更有傳已離韓避風頭！

面臨提告 不安恐自戕

至於金賽綸的家人受訪稱會控告金秀賢「侵害死者名譽」討回公道，而《橫豎研究所》昨晚再公開二人合照及金賽綸母親的信件，金母在信中指摘前記者兼網紅李振浩等多次散布金賽綸的失實傳聞，強調女兒從未向傳媒說謊，沒有假裝做兼職，亦不是喜歡和朋友夜蒲的女孩，指摘前事務所當時否認戀情，令外界以為金賽綸是說謊的瘋女子。而外界一直指金賽綸從小就擔起養家的責任，並指數百億元韓圜的財產遭家人花光，金母澄清全屬謠言，現時只希望曾傷害女兒的人能受到懲罰，為女兒恢復生前的名譽。信中並沒有提到金秀賢，主持指金母看到報道後，知道金秀賢處於心理不安的狀態，擔心他會尋死，故反對昨日公開其裸照。

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