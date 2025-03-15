【營事檔案】薄荷朱古力米紙大福

薄荷朱古力成為了最近的熱話，主要是支持者及反對者的聲音，支持者表示在甜的朱古力上加上薄荷，可中和朱古力的甜，反而更涼爽、清新；而反對者則認為根本像是在吃牙膏一樣。你又是「薄巧派」還是「反薄巧派」呢？

低脂希臘乳酪忌廉代替品

低脂希臘乳酪是在這個食譜中是取代忌廉的存在。忌廉是將生牛奶當中的脂肪抽出，因此質地較為濃厚，含30-36%乳脂，是高脂肪的食物。而低脂希臘乳酪當中只含大約0.5-2%乳脂，脂肪量相差甚遠。同時希臘乳酪因經過濾處理，因此質地與忌廉相似，是健康版的忌廉。同時希臘乳酪富含優質蛋白質和鈣質，鈣質可有助於維持骨骼和牙齒的健康。而希臘乳酪更有忌廉沒有的益生菌，有助於促進腸道健康，增強消化系統功能。

薄荷舟車勞頓牙膏必備

薄荷粉就是這個食譜的靈魂食材，而有研究顯示，薄荷對胃腸道的組織有放鬆作用，可改善惡心的感覺，減低嘔吐，因此薄荷油都被認為是舟車勞頓的其中一樣紓緩物品。另外，薄荷除了

對胃腸有放鬆作用以外，更有抗菌特性，可有助於殺死引起蛀牙的細菌，從而改善口氣問題 。

薄荷朱古力米紙大福

材料：

米紙 2張

低脂希臘乳酪 125克

代糖 30克

薄荷粉 10克

穀物脆 30克

朱古力 一顆

可可粉 10克

做法：

1) 低脂希臘乳酪加入代糖及薄荷粉拌勻

2) 朱古力切碎，加入穀物脆及可可粉拌勻

3) 米紙沾水浸濕，加入一半希臘乳酪混合物，包起來

4) 在碟上放上米紙大福，撒上穀物脆

5) 放入雪櫃10-15分鐘，完成，冰涼時食用更美味

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。