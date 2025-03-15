創意無限　中式佳餚大變身

中菜的可塑性高，經大廚們的創意和靈感，瞬間就變成富創意的新菜，近日有多間餐廳推出新菜單，設計出新派美饌，為客人帶來滿滿新鮮感。

回憶入饌

靈感源自生活，跑馬地高級中菜廳主廚Silas Li以童年回憶融合烹煮技巧打造全新晚市嘗味菜單，好像冷凍鹹柑桔芭菲配香甜陳皮粉將師傅喜愛的陳皮和女兒愛吃的棒棒糖結合再創作，小時候吃的豉油雞化身成流心煙熏雞豉油脆皮鵪鶉蛋魚子，其他有三文魚西芹頭蓉撻配老藥桔、牛面頰豆腐蔬菜牛肉清湯‧紅燒牛筋及牛面頰脆皮雲吞，滲入日式風味的輕烤甜蝦配脆雲南火腿‧冬菇法式酸忌廉汁‧脆炸甜蝦頭‧百合雲南火腿沙律、鹽焗雞變奏的鵝肝釀鹽焗雞腿‧浙醋雞清湯啫喱沙薑雞凍及青豆蓉，以及乾瑤柱飯配粟米日本帶子慕絲釀羊肚菌、油泡迷你象拔蚌配醃製甜薑蘋果蓉及龍井茶汁和凍豆腐梳乎厘配桂花蜜糖及豆腐雪糕等菜式，配搭令人意想不到。

百菜百味

菜式味道的變化，能為味蕾帶來驚喜。中環高級中菜館行政總廚李振龍師傅近日推出百川珍味嘗味菜單，水晶皮蛋凍結合四川和廣東風味，辛香醇厚。燒椒蟶子加入湖南燒椒醬，韭香藤椒蒸鱈魚同樣滲入廣川元素，惹味肉嫩，其他有金衣香酥黃花魚、五味雜陳和牛肋和混醬燒鴿等選擇，味道變化更複雜。

升級點心小菜

想來點家常便飯，也有升級版選擇。中環新派中菜館女主廚ArChan Chan和點心廚師葉駿文師傅由現時至3月31日有多款粵式美食，點心有麻辣繡球菌伴萵筍、鮮蝦豬肉鮑魚燒賣、紫菜芝麻酥和姬松茸沙葛韭菜素粉果等，小菜有當歸蘿蔔燉牛腩、香水檸檬咕嚕黑豚肉、當歸藥膳紅棗羊肚菌浸三黃雞、XO 醬蝦仁鴛鴦腸炒飯、香葱湖北蛋炒飯和乾炒和牛舌陳村粉等，想吃要把握機會。