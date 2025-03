縱橫樂壇40年的澳洲樂壇天后Kylie Minogue近期於全球舉行巡迴演唱會《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》,而前晚(15日)首度於台灣高雄巨蛋舉行個唱,吸引超過1萬1千名粉絲到來朝聖,齊齊見證女神降臨。現年56歲的Kylie以新曲《Lights Camera Action》打頭陣,並大晒中文高呼「高雄!你們好嗎!」

高雄巨蛋化身大型舞池,Kylie寶刀未老以巔峰狀態唱出超過30首歌,她亦不時「賣口乖」大讚粉絲投入:「高雄,我知道你哋會好勁,但就冇諗到係咁勁!」她以閃亮華麗戰衣上陣,大騷凍齡身材。除了唱新歌之外,亦唱出多首跳舞名曲包括《Can't Get You Out of My Head》、《Love at First Sight》與初出道的《The Loco-Motion》等掀起高潮,期間Kylie更大展親民作風,走落台與粉絲近距離接觸,令全場逾萬歌迷high爆!