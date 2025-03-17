楊奇煜直言「棒棒堂」已成過去　更享受單飛上舞台

台灣組合棒棒堂出身的楊奇煜（小煜），出道近20年間的他，5月將演出音樂劇《三個傻瓜》的同時，還要忙碌與其他5位成員合體演出的第二季實境節目開拍，對此他亦分享道：「我覺得會想念，但是不會沉浸在裏面，因為它（棒棒堂男孩）是我的過去，它是我過去很享受的一個時光，然後也是我很年輕、大概那時候才21歲，現在已經今年要40歲了，我覺得站上去唱自己歌的成就感、跟站上去舞台演別人的成就感是完全不一樣的，一個是表演魅力、一個是舞台魅力。」

此外，小煜也分享道成員們相當認真看待此事，群組每天都相當熱鬧的同時，大家更集合開會討論，相比以前一言不合就擺唱的表現，如今大家都會提出良性意見，甚至可以互開玩笑講垃圾話，但為了工作認真起來的樣子，已經不再是當年剛滿20的血氣方剛：「我們六個人裏面有四個已經結婚了，有小孩了的生活又更單調，一回去就是 小孩、老婆、小孩、老婆，出來工作出外景、去某個地方玩然後玩你平常根本不會想要去做的事情，或是你平常就算有空也沒有時間做的事情，然後跟這幾個人在練肖話，我覺得很開心、而且是很放鬆的，也是我自己去別的節目感受不到的感覺，我去別的節目會有一個束縛在，有一個限制或一條線在那邊，所以就比較難放開。」