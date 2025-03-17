大S下葬！汪小菲現任妻子首發聲　暗示子女冇送亡母最後一程

台灣女星大S（徐熙媛）上月初在日本病逝，相隔41天後，前日（15日）小S夫婦、S媽、具俊曄等人親自送大S骨灰安葬長眠於於金寶山「玫瑰園」，汪小菲則沒現身。當日晚上，汪小菲的現任妻子馬筱梅（Mandy）則在社交網發聲，透露當天疑似在台北參加手作美術課，還晒出了「M島」、「Y島」、「L島」，疑似暗示大S的２個寶貝其實沒參加送母親最後一程。

Mandy先前接受專訪，聲淚俱下表示大S過世後大家都很傷心，但希望大家不要網暴他們，尤其是2個寶貝，可見身為繼母想保護家人的心意。前日大S骨灰下葬後，Mandy便在限動晒出兩張照片，強調：「謝謝老師今日帶我們可愛的手作課」、「回家有媽媽做的飯」，似乎透露人在台北陪伴大S的兩個寶貝。

而傳媒人葛斯齊也在直播中被問到汪小菲和2個寶貝是否有參加大S的下葬儀式？葛斯齊坦言：「小孩不適合去那種場合！」並指網友應該要明白他們的心情，他也覺得S家很多事不符合常理、常規，就台灣來說，辦喪事結束時，見了最後一面後，棺木就會從後面離開，不會從正門離開現場，「這才是真正的一種道別」。

葛斯齊說：「走得那麼突然、燒得那麼急促」，之後還傳出因為骨灰放在家中，引來鄰居、命理老師抗議等新聞，見此，網友回應：「人家都過世了，就別老提人家了，有意思沒」、「關你啥事，天天直播」、「去不去的跟你有甚麼關係，真的是多管閒事」、「和你有甚麼關係啊，能不能別再吃人血饅頭了。」