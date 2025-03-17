薛凱琪疑抑鬱復發身體軀體化　工作人員爆料：幾度缺氧

金曲歌王方大同離世，好友薛凱琪曾表示方大同勸止佢自殺，救過自己一命，前晚（15日）喺南寧出席拼盤騷時，一度於台上泣不成聲，情緒令人非常擔心。消息一出，有網友認為佢炒新聞、矯情，令演唱會工作人員跳出嚟揭薛凱琪幕後真實情況反擊酸民，更有網友翻睇當晚演出片段時，發現薛凱琪身體軀體化、不由自主抖動，疑似抑鬱復發。

有位自稱係認識薛凱琪近10年嘅妝友，同時亦係今次演唱會主辦單位工作人員，談到方大同離世，的確令好多人都感到震驚，但薛凱琪嘅心理狀況，大家都無法感同身受，並透露「終日以淚洗面，無法生活，幾度缺氧需要吸氧」，大家都好關心佢狀況。據其透露，團隊原本打算要畀薛凱琪暫停演唱會演出，但佢基於社會責任，堅持要如期登台演出，認為薛凱琪做到「一個成年人該盡的責任」。工作人員亦提到，自己同樂手、樂隊總監、導演皆係方大同好友，大家都無法接受呢個事實，久久不能平復：「如果有得選，我希望大同回來，我可以捨棄我的演藝事業，我相信所有好友都一樣。」

同時，唔少網友翻查當晚薛凱琪演出片段後發現，薛凱琪喺淚崩獻唱時，明顯其手臂肌肉發抖，其中佢坐低演唱時不由自主抖腿，明顯心中慌亂不斷停止演唱，更忍唔住崩潰大喊，即被指軀體化症狀明顯，疑似抑鬱症復發，因為軀體化係嚴重抑鬱嘅病徵之一，更令「#薛凱琪身體疑似軀體化#」直逼熱搜第一。有網友分析佢疑似係急性創傷後壓力症候群，建議薛凱琪應該立刻停止所有工作，進行醫療、心理諮詢，並由親友陪伴下休養一段時間，慢慢度過艱難時刻。