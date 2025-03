藝人傅嘉莉(Kelly)入行多年,早是圈中小富婆,曾透露21歲時已賺到首個100萬,多年來投資有道,幕前作演出外,還有髮飾及珠寶生意。事業得意愛情方面亦常有追求者。近日她突然上載餅印混血BB照,網民驚嘆她突然做媽媽!

40歲的Kelly昨日(16日)突然在社交網上載多張混血B女照,留言只寫:「🩷#family #lilprincess」只見BB五官深邃,擁水汪汪的大眼睛、高挺鼻樑與Kelly相當似樣,其中一張照片Kelly穿米白色西裝外套,在BB床邊看着熟睡的BB笑容充滿愛意。Kelly未有提及BB的身份,網民紛紛送祝福「Awww the baby has your big eyes.」、「咁快生左小朋友,好靚好可愛呀!」