王菀之驚喜現身Billy Choi個唱　Marf被即興拉上台合唱

本地 Hip-hop歌手蔡承恩（Billy Choi）日前（15日）於旺角麥花臣舉行首個個人演唱會《成就解鎖》，當晚氣氛高漲，Billy以能量爆棚的演出，加上多位嘉賓驚喜助陣，讓樂迷瘋狂。

演唱會以震撼Intro揭開序幕，隨即帶來開場曲《成就解鎖》，象徵他實現多年前許下的承諾，站上自己的演唱會舞台，隨後他以《死靚仔》、《廢老》、《麥當勞》等歌曲，貫徹他一貫幽默又鋒利的音樂風格。

Billy Choi之後與「世一女神」陳苡臻（Jessica）以動感編舞演繹合唱歌曲《分手》，及後他唱《演技》時走向觀眾席，發現女團COLLAR 成員 Marf（邱彥筒）坐在台下觀賞，即興邀請Marf上台笑說：「一場嚟到不如上台唱首歌啦！」全場觀眾聞言立即歡呼，Marf在觀眾的熱烈歡呼下答應邀請，合唱了《無常》及《分心》，兩人默契演繹，讓觀眾驚喜。

隨後王菀之現身加入Billy與Teddy唱《王菀之嘅歌鼓勵人》，她說：「其實我也是用這首歌來鼓勵我自己的。」獲全場歡呼。Encore重唱《成就解鎖》後Billy更「插水」跳入觀眾區，全場觀眾興奮到極點。