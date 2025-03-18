奧斯卡被擺放位置逐個數 有金像影后竟然將「小金人」放置廁所

奧斯卡金像獎是眾多電影人夢寐以求的獎座，不過唔係個個巨星攞完奧斯卡都珍而重之，相反有好多奧斯卡得主將個「小金人」獎座周圍放，有啲遺失咗之外更有啲放喺屋企廁所！

雅麗茜亞維嘉達畀朋友看管

瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）2016年憑電影《丹麥女孩》（The Danish Girl）「一擊即中」勇奪奧斯卡最佳女配角，佢曾自爆拎完獎之後一日就已經冇再見個「小金人」。佢解釋話因為搬新屋而佢又經常出外拍戲所以將個「小金人」畀咗朋友保管，而佢朋友個女負責好好保管個獎一直都有send相畀佢等佢知道個獎座一直完整無缺。

古巴高汀將「小金人」當酒咁存放

美國男星古巴高汀（Cuba Gooding Jr）1997年憑《甜心先生》（Jerry Maguire）爆大冷奪奧斯卡最佳男配角，當年佢獲獎一刻激烈領獎，相信大家仍然記憶猶新。佢曾自爆個獎一直放喺舊屋長達6年，佢話特登放喺舊屋個酒櫃入面，因為貪佢有溫度控制可以令個「小金人」一直都可以「保鮮」。

影后愛放「小金人」入廁所

英國女星愛瑪湯遜（Emma Thompson）先後憑《此情可問天》（Howards End）同《傲慢與偏見》（Sense & Sensibility）兩奪奧斯卡，根據曾同佢合作嘅男星Henry Golding爆料指有次去愛瑪家時發現佢竟然將兩座「小金人」放喺廁所入面。

唔知係咪受愛瑪啟發，同佢喺《傲》合作過嘅英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）亦將佢2009年嘅奧斯卡影后寶座放喺廁所入面！不過原來佢咁做係為咗「賓客」着想：「最佳擺放位置係廁所內，等所有人入去開大或開細時，佢哋可以利用時間對住個鏡拎起個獎座扮自己攞講得獎感受。我會知道嘅，因為佢哋每次沖完廁都等多5分鐘先出嚟。」

至於美國女星蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）亦將奧斯卡「小金人」放喺廁所內，所謂「有圖有真相」，佢更唔介意畀人知公開過「小金人」位置嘅照片。照片中見到佢成個廁所內都擺放佢得到嘅獎同掛滿晒證書。

妮妲莉寶文「小金人」唔見咗

美國女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）2011年憑《黑天鵝》（Black Swan）奪奧斯卡金像影后，雖然難得攞奧斯卡，但佢曾自爆個獎「下落不明」！佢自認唔知放咗個「小金人」喺邊：「可能喺夾萬定係其他地方，我唔知喺邊？！總之我已冇見（小金人）一排。」而佢亦不忘狂「踩」奧斯卡：「我曾經睇過一啲書叫人唔好崇拜虛假偶像。嗰個（小金人）基本上係金色嘅男人，係崇拜緊金色偶像。所以點解我唔將佢釘喺牆上。因為係虛假嘅偶像。」