戴祖儀29+1粉絲搞生日應援　本尊擸刀親手鋸事業線

無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚聲甜，加上毫無偶包非常玩得，經常發放笑彈氹大家開心，故深得粉絲歡心，而本月22日正是Joey的30歲生日，她的粉絲團特意為她在餐廳搞生日應援，除了在餐廳內貼滿Joey的靚相，亦放置了一批應授手幅供大家取用，十分窩心，Joey亦特意走到餐廳打卡拍片，感謝大家厚愛，她事後在社交網分享片段，並寫道：「事緣小妹就嚟生日，我fans Club真係好有愛，畀咗個應援 Cafe surprise我，喺揀相方面，佢哋真係世一，為咗令大家食欲好啲，我決定鋸深啲！」

片中正在該餐廳吃意粉的她，一望到前方的巨型照片隨即「噴飯」！原來望到的正是她一張低胸性感晒線相，見她拿起餐刀走向該照片前，然後手起刀落…作狀向照片上的事業線不停鋸，務求鋸深點，相當爆笑！粉絲們紛紛按讚，讚她有創意兼很搞笑，好友鄧伊婷留言：「咁鎅法，痛唔痛？」，有粉絲亦發揮創意留言：「唔怪之得好睇咗，原來係你去鋸咗兩下」、「你啲手工都唔錯喎，整得再澎湃啲可以嗎」、「原來事業係𠝹出嚟」、「祝你永遠深不見底」、「鋸張相係無用架，要鋸真人。」