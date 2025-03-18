美國電台頒獎禮舉行　瑪莉亞卡里Taylor Swift同獲大獎

美國年度電台音樂頒獎禮《iHeartRadio音樂獎》昨日於美國荷里活舉行。美國天后Taylor Swift橫掃10項最多提名，不過她缺席今屆頒獎禮。而今屆大會頒發「創新者獎」給美國百變天后Lady GaGa，而另一美國流行音樂天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）則獲頒「偶像獎」。其中瑪莉亞上台領獎時就大放笑彈。

以性感造型上台領獎的瑪莉亞向來出名貪靚，一上台即問工作人員：「我只想問你一條問題—啲燈光可以嗎？因為我唔鍾意差嘅燈光。」而擔任主持人的歌手LL Cool J示意好好，她致詞時亦爆料，她點名多謝iHeartRadio主席John Sykes，並大爆他才是其歌唱事業首位經理人而非廣為人知的首任老公Tommy Mottola。此外，瑪莉亞最後亦向已故母親致敬：「趁住St. Patrick's Day（愛爾蘭節日），我想向我母親Patricia Carey致敬，佢送給我音樂嘅禮物。非常多謝你。愛你！」

除了瑪莉亞卡里與GaGa之外，身在紐約的Taylor雖然缺席，但仍然有拍片講得獎感受，她憑全球巡唱《Eras Tour》獲頒「世紀巡迴演唱會獎」，她稱今次的巡唱是她人生目前為止所做的最具挑戰性的工作。而擊敗Taylor奪得「年度流行歌手獎」的小天后Sabrina Carpenter亦缺席頒獎禮，她亦有拍片講得獎感受。

此外，「白雪公主」Rachel Zegler亦憑參與的百老匯舞台劇《羅密歐與茱麗葉》（Romeo + Juliet）獲頒「最佳百老匯首次演出獎」，她預錄片段講感受。另方面，最近忙於為新作《白雪公主》（Snow White）宣傳的Rachel昨日公開新造型，表示向1937年為原版動畫《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs）「白雪公主」配音的女星Adriana Caselotti致敬，她表示自己的一切都歸功於她。不過，照片曝光後又再次惹來網民批評，網民批評她「虛偽」，指她曾公開批評原版動畫「古怪」及「過時」。