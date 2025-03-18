有到靈堂憑弔！金秀賢事務所否認曾向金賽綸索償

韓星金秀賢最近被爆曾與已故女星金賽綸拍拖，短片頻道「橫豎研究所」公開兩人9親密合照，指金秀賢於女方15歲開始交往6年，但金秀賢只承認在女方成年後相戀一年多，卻遭網民鬧爆他講大話。

金秀賢所屬的Gold Medalist事務所今午（18日）再發聲明回應一連串指控，對於有指事務所曾向金賽綸追討賠償，他們稱從未因為任何理由而向她索償，否認因為金賽綸去年在社交網上載與金秀賢的合照而要求賠償，又稱在金賽綸捲入酒駕案後，事務所一直與她一起解決賠償的問題，是經過很多努力才將賠償金減至約7億韓圜（約382萬港元），但考慮到金賽綸難以進行演藝活動，知道她沒有償還的能力，已於2023年12月31日筆錢納入虧損，發出法律文件只是一般的法律程序。

對於「橫豎研究所」指事務所曾禁止金賽綸與旗下藝人聯繫，聲明中解釋只是叫金賽綸不要與沒有法律權限的人商議，應與律師討論，並不是禁止她和同公司的演員聯繫，而實際上金賽綸當時亦自由地與同門藝人交流。近日網上流傳疑似是金賽綸與金秀賢在2015年的約會照，相中可見金賽綸與一名身穿紅黑色羽絨褸的男子一起，事務所指相中的男子並非金秀賢，希望大家停止散布謠言，又指金賽綸的家人及外界持續散布事務所沒有人到靈堂憑弔的謠言，澄清金秀賢方面有派人先後於2月17及19日到靈堂與金賽綸的家人見面，並送上了悼念花牌及帛金。對於有指陷害當時旗下的女星徐睿知，事務所亦強烈否認，並指連徐睿知的前經理人都對傳聞感到荒唐。