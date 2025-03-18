《奪命提示》開播！楊卓娜化蒼老妝　半夜收工嚇親鄰居

由陳山聰、張振朗、劉佩玥與劉穎鏇（Tiffany）等，主演的無綫新劇《奪命提示》昨晚（17日）推出。劇中一眾「綠葉」演出亦相當精彩，首推楊卓娜扮演的神秘清潔女工，今次為投入角色，她於服飾及妝容上都花盡心思。日前受訪她透露角色年齡約為60歲，為配合悲情背景，故刻意令角色效果更見蒼老：「拍攝初期仲喺度摸索，每次化妝要超過兩小時。今次每一場戲都需要很大體力，真係遇到人生最難嘅戲嘞，啲情緒好似唧牙膏咁要唧晒出嚟，要唧到盡，好多場都要崩潰得嚟又自然，仲要對白好長﹗」

談到有網民指第一眼認不出是她，楊卓娜自爆曾試過半夜收工嚇壞鄰居：「因為我個妝好濃，啲頭髮又好似癲咗咁褸住個頭嘛。其實喺公司同事見到我都會呆一呆，好多時半夜三更Break嘅時候，好多同事都要我出聲先至認到我咋。」

至於相隔3年再有新劇推出的張彥博，今次特意一改童顏乖乖仔形象，首度挑戰動作場面。事前他花上2、3個月激減8公斤（約18磅），又不停曬燈甚至「油黑」自己。另一演員林景程則負責演繹售貨員經理角色，力銷健康產品，除了呃人外背後更隱藏着極大秘密，演出令人拭目以待。