譚俊彥《新聞女王2》搞三角關係　何廣沛：今次喺唔同位置服侍Man姐

視帝譚俊彥、高海寧、陳曉華、何廣沛及監製鍾澍佳，今日（18日）出席「香港影視展上海視聽精品推介會」，介紹無綫新劇《新聞女王2》。鍾澍佳透露今次故事內容圍繞傳統媒體與新媒體的對抗，指劇情比上輯豐富，稱之為《新聞女王²》會更適合。譚俊彥表示因簽了保密協議故不能透露太多劇情，只透露在今輯中會跟何廣沛、佘詩曼形成三角關係，會合力去完成一件事情：「新一輯我會返出嚟做返攝影師，會同何廣沛一齊輔助佘詩曼。」另提到他早前任胡定欣演唱會嘉賓，他表示有見過對方男友，大讚對方斯文有禮貌。

於上一輯中跟佘詩曼有床戲的何廣沛，指日前才收到劇本，笑言看劇本已令「O嘴」，問他可要騷肌演出？身旁高海寧即大爆他早已預備，何廣沛笑謂：「角色上次喺床上服侍Man姐，今次喺唔同位置繼續服侍佢。」

高海寧透露今輯角色加入政府部門，掌握資源分配，變得更加聰明且很大野心，亦正亦邪，透露稍後會試造型及圍讀。陳曉華則表示好角色在上一輯中話被開除，更被佘詩曼叫她隨便找個人嫁便算，今次會回歸證明自己的能力工作。另提到她日前出席婚禮接到花球，她笑指3年前也曾接過：「幸運咗3年，希望幸運落去。（幾時搵個人嫁？）唔會！我要好似角色咁證明有能力工作。」