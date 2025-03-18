銀河A系新機　手殘救星？

幫女友影相最怕影醜對方，Samsung全新中階手機Galaxy A56 5G可謂「手殘救星」，皆因它特設最佳臉部表情（Best Face）功能，只要開啟模式，系統便會自動合併最多五張相的最佳表情或姿態，解決眨眼或視線偏移的問題，確保相中人展現最靚一面。搭配5,000萬像素三鏡頭的它還支援升級物件橡皮擦功能及自定義濾鏡功能，前者可手動或自動擦除路人或多餘陰影;後者則可從現有相片智能提取色彩和風格元素，再套入其他相片中，讓用戶輕鬆修飾人像或風景相。前置鏡頭則達1,200萬像素，支援10-bit HDR及低雜訊自拍，低光環境下Selfie也具一定水準。

此機是首款配備專屬Awesome Intelligence的Galaxy A系手機，升級用到S系的Circle to Search功能，不但可以識別及搜尋屏幕上的電話號碼、電子郵件和網址，還能辨識環境音樂藉此尋找歌曲。硬件方面，配備6.7吋120Hz FHD+ Super AMOLED屏幕、Exynos 1580八核心處理器、12GB RAM、256GB ROM及Dolby ATMOS立體聲喇叭，電池容積5,000mAh且對應45W快速充電。其他功能仲有4K超高清錄影、IP67抗水防塵、Knox Vault資料加密等，並享有6年安全性更新及OS系統升級。

同場加映︰微距智強

同期Nothing Phone (3a) Pro同樣以影相為賣點，內置5000萬像素主攝、800萬像素及5000萬像素潛望鏡頭，提供70mm黃金人像焦距、3倍光學變焦及60倍超級變焦，遠攝微距甚至可近至15cm處進行對焦，比不少旗艦手機更強。機身則繼承了家族式裸露DNA，玻璃背板透現線圈及螺絲，並設有招牌Glyph機背燈帶。另外它首度加入Essential Key機側按鍵，按下即可擷圖或錄音，之後再交由Essential Space進行AI分析、翻譯並提出重點，恍如私人秘書。其他硬件配置包括6.77吋120Hz AMOLED屏幕、Snapdragon 7s Gen 3處理器、5000mAh電池等。