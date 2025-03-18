張振朗強吻劉穎鏇遭咬唇　丁子朗被郭柏妍胸壓感尷尬

監製文偉鴻的無綫劇《奪命提示》昨晚首播，今晚（18日）眾演員出席晚宴一齊睇第二集，張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、郭柏妍、丁子朗和區明妙等出席，廖慧儀着短褲仔騷腿成功搶鏡。振朗透露今集有幕粗暴強吻Tiffany的場口，Tiffany咬唇還擊，非常激烈。

Tiffany表示：「唔止咬佢一次，因為咬唇會好痛，驚整親振朗，但拍出嚟效果唔係幾好，振朗就叫我唔好留手大力咬。」笑言幸好冇咬出血。而且今集開始會有很多槍戰戰，表示十分期待。Tiffany最難忘其中一場以360度的路軌拍攝他們連環開槍，拍時大家都好緊張。

問振朗是否慶幸「咬唇戲」不是跟女朋友一起收看會添麻煩？振朗笑言是專業演員，是工作一部分，表示：「角色係好衰，對女人唔好，但我平時對女人太好啦！網上啲人話個角色好渣，因為現實未試過，今晚嗰場我直頭要羞辱佢，Tiffany好鍾意被虐，懷疑佢畀咗錢監製，哈哈！」Tiffany笑指是振朗想演衰人才真。

Tiffany在第一集共換了六套衫之多，又經常穿皮褸，她希望觀眾代為數數有幾多個不同造型。對於宣傳片中Tiffany 的bra top造型，肯定最吸睛。她表示此衣着為引壞人出動，必需要連戲。振朗大讚Tiffany天生麗質，講笑自己是堅定的男人才控制得住。

另外，在宣傳片中郭柏妍坐在丁子朗（丁丁）大髀，互相胸壓的場面，2人聞言齊齊扮失憶，表示是兩年前拍下已不太記得。丁丁指拍攝時好尷尬和怕醜：「幕前從未試過，好驚令對方唔舒服，男演員會好大壓力，又擔心畀佢啲粉絲鬧。」指監製與助導親自示範動作一次，讓他們跟着照做。郭柏妍也表示有壓力，因為未試過拍這類動作戲，不過拍時有很多工作人員在場，並非單對單比較好一點。

問郭柏妍是否跳出玉女舒適圈？她表示：「係挑戰自己，好少演呢類角色，畫面好有故事性，而且係有原因嘅。」丁丁表示在《美麗戰場》中演渣男，與關嘉敏床戰後再打陳曉華，笑言冇得揀。身旁的郭柏妍講笑：「你做得出呀！」丁丁就表示今次都有攻擊郭柏妍的專業，又有不少鬧交戲，是一對歡喜冤家。