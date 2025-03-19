東方日報C1：周星馳通宵監戲　空翻飛踢還原經典

藝人周星馳主理的新片《女足》已低調在內地開拍，他連日來在現場指揮大局，又親自向演員講解，當中不乏空翻、吊威吔踢波等高難度動作，網民直指神還原前作《少林足球》的「經典感」。

去年中周星馳趁生日報喜，確認開拍籌備兩年的新片《女足》，作為送給自己的禮物。消息傳出後引起熱議，尤其選角方面經過多月海選，名單上依然以氣質美女「打頭陣」，當中包括內地影后張小斐、張天一、迪麗熱巴、林允及周潔瓊等，而「男一」瘋傳是張藝興囊中物，最厲害是周星馳成功邀得康城影帝宋康昊加盟，令該片如虎添翼！

「女一」張小斐準備埋班

據悉《女足》已於內地開拍約半個月，預計2026年上映，身為「女一」的張小斐已飛抵深圳向劇組報到，除了勤加健身外，她亦趁拍攝前爭取時間四圍玩。台前幕後連日現身大亞灣文體中心體育場開工，一眾大卡士暫未見影，但身為「領導」的周星馳則相當投入，捱足幾晚通宵仍精力充沛。由網民拍得的短片可見，周星馳拿着劇本向演員講解，演員們即時配合，做出凌空翻騰、吊威吔踢波等高難度動作，有人更被水花噴濕身，感覺與24年前的經典電影《少林足球》異曲同工，有推測《女足》後期會加入大量CG效果，以增加可觀性。

一眾「星迷」議論紛紛，有人表示期待，欣賞《女足》還原經典；亦有人直指繼續無厘頭搞笑風格毫無新意，擔心若要林允及迪麗熱巴等在空中飛來飛去踢波，畫面未免「慘不忍睹」！甚至有人說：「從《西遊降魔篇》、《美人魚》到《西遊伏妖篇》，評分愈來愈低，欠周星馳的一張電影票都還清了！」形容「還票根」打情懷牌已很難食胡。

不過電影才剛剛開拍，或許好戲在後頭，周星馳邀得韓星宋康昊加持，已令不少戲迷大為期待！現年58歲的宋康昊公認好戲，2022年更憑電影《孩子轉運站》成為首位在康城影展勇奪「最佳男演員」的韓星。他與周星馳素有交情，前年10月，兩人甫見面即大鬥演技，周星馳拿着紅牌及黃牌說：「聽說宋太甚喜歡《少林足球》，小弟乘勢邀宋先生參演《女足》球證一角，宋先生反問為何不演球員？」笑言聽到後「頓時開竅」。

另外，早前有騙徒以「付錢可探班」及跟片中主角合照作招徠，短短數天已起出逾10張假工作證，隨着電影開拍，相信類似事件將愈來愈多，一眾「星迷」要打醒十二分精神。

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