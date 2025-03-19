十年樹木 百年樹人　領展獎學金的育人之路

【特約報道】成立於2015年的領展大學生獎學金，憑藉獨特的申請標準和評審機制，十年來贏得社會各界的廣泛肯定。它如同一棵茁壯成長的大樹，扎根於香港教育的沃土，滋養一代又一代莘莘學子。

頒發逾1,800份獎學金 「大樹」下收穫希望

領展大學生獎學金頒予第一代大學生，希望透過向家庭三代中首代入讀本地大學且表現出色的學生，提供不設入息審查的獎學金，減輕他們接受大學教育時的經濟負擔。

十年來，領展大學生獎學金這棵「樹」的枝葉愈發繁茂，成長為香港規模最大的企業獎學金之一。領展累計投入逾3,640萬港元，頒發1,800餘份獎學金。現時，共有12間本地大學的學生可以申請，每年的名額為220個。

一年兩萬元獎學金 助大學生擴展視野

領展大學生獎學金每位得主可獲得一年兩萬港元的資助，這不僅減輕了受惠學生的經濟負擔，更為他們打開了更廣闊的天地。來自香港中文大學的陳穎妍道：「獎學金讓我不必為生計奔波，能夠全心投入學習和課外活動，開拓眼界。」

獎學金不僅改變學子的當下，更助力他們的未來。在香港理工大學就讀的許子桂便表示：「獎學金對我意義重大。我希望畢業後能改善家人的生活。」

更令人欣慰的是，昔日的幼苗已長成新樹。四屆獎學金得主近年以評審身份回歸，參與申請學生的評審面試工作，從受益者變成傳承者。畢業於香港大學的李俊源便是其中之一：「獎學金啟發了我若日後有能力，都需要主動去幫助有需要的人。我希望鼓勵其他人及宣揚亦受亦予的精神。」

評審慧眼識才 「大樹」枝繁葉茂

如果將領展大學生獎學金比喻成一棵「樹」，那它的枝繁葉茂，一定離不開評審團隊的滋養。每年，數十位來自政府、公營機構、商界、社福機構、社企及媒體等領域的資深人士，匯聚成一片深厚的土壤，為這棵樹的成長提供養分與支撐 — 他們與獎學金申請者面對面交流，不僅關注學術成績，更重視學生的個人特質、社會貢獻與未來潛力，為這棵「樹」，挑選出最值得培育的新芽。

此外，領展大學生獎學金還孕育出獨特的生態系統 — 領展同學會。在這裏，來自不同學校、修讀不同學科的同齡人透過職涯工作坊、環保義工、文化共融等活動，經歷相識、相知，彼此交流、相互幫助，實現共同成長。去年，領展同學會更創新成立委員會，學生們的角色，從參與者成長為組織者。此外，多位獎學金得主，亦先後獲得在領展暑期實習的機會，為未來職業發展奠定基礎。

2025年，時值領展房託上市20周年之際，領展大學生獎學金這棵「樹」，再萌發新枝，特別設立面向優秀中學生的獎學金，表彰他們的學業成就以及對學校和社會的貢獻，將培育青少年的願景傳揚出去。