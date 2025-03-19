姜濤同AL 7年友誼夠硬淨：對唔對得住個獎最重要

男團MIRROR三位成員姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）P1X3L成員歐鎮灝、COLLAR成員王家晴（Candy）、蘇皓兒、「籃球女神」譚旻萱、林愷鈴、馮允謙（Jay）、林奕匡（Phil）、吳林峰及周志文等，昨晚（18號）分成藍、白兩隊出席假麥花臣場館舉行的籃球明星賽事，現場以姜濤的粉絲「姜糖」佔大多數，齊齊高舉燈牌為偶像打氣，每次姜濤入波必尖叫。

藍隊隊員Stanley、Candy、Jay、193、肥仔及姜濤等；跟白隊隊員吳林峰、蘇皓兒、張繼聰、譚旻萱及Edan等進行三個項目賽事。未正式開始球賽時先進行三分投藍賽事，出戰的白隊成員蘇皓兒，張繼聰及Edan隊伍以3比1勝出，雖然藍隊的193入3波，同隊肥仔等都有入球，可惜仍然輸第一場球賽。到第二場的技巧團體賽，藍隊由姜濤率先登場扭過障礙物帶波彈地傳給Jay，再由其他隊友在不同地方射波，Stanley在中圈射入；白隊的主將Edan雖未有落場，但其他隊員好波，以時間短取勝，結果白隊先贏兩局。

而壓軸賽事，當然是藍、白隊落場對決，進行熱身時，姜濤接受司儀訪問，他說會好好對付白隊。姜濤果然神勇投入第一個入球後，全程表現進擊，搶波又跣地及瞓身救波，其中一球由Stanley幫姜濤補入，第一節已入三球，而在白隊的希晉力追多球下，賽事首round，白隊暫時10比12輸波。Edan在射罰球第一次失手，只入了一球，之後又因拍走林愷鈴的波被噓。

在中場休息時，司儀以家屬稱呼謝安琪（Kay）為老公張繼聰打氣，Kay狂放閃聲稱自己是阿聰Fans，又謂跟阿聰打對台及搶波時拍跌老公的Stanley來家作客時，笑言要「落瀉藥」為夫報仇，不過她最支持女子隊，尤其譚旻萱應允過她要入一球。到第二節，白隊成績一度反超前，打到22比20。之後到肥仔和12位啦啦隊跳舞娛賓，掀起高潮。

在下半場第三節賽事再開始前，大會宣布姜濤獲8分，成為藍隊最多成員。不過白隊曾36比20勝藍隊，到最後第四節，藍隊的姜濤及肥仔發力，更多得姜濤再入球，令賽事 46比46打成平手完場，要加時5分鐘決最後勝負，最終由周志文投入決定性一球，54比56，藍隊獲最後勝利。期間Edan右腳抽筋，痛到面容扭曲， 由阿聰扶離場及接受治療後，再由阿聰及另一隊友扶到場中，跟隊員接受銀牌，主持叫觀眾畀掌聲Edan，負傷的他更騎劫冠軍獎盃過手癮。至於姜濤獲全場最高22分成為最有價值球員，分享獲獎感受時，他說：「無論邊個贏都好，個個都係冠軍。」

姜濤，Edan及Stanley在賽後滿身傷，姜濤雙膝擦損，連黑色打底褲也破損，Edan右腳抽筋，而Stanley在賽事期間被男圑ROVER成員希晉膝頭碰膝頭，但三子均表現傷勢無礙 。問到姜濤表現神勇成為最有價值球員，他說得22分非首次，打聯賽波時亦曾獲佳績，又謂充滿力量跟食蕉有關：「出場同中場時都有食香蕉，我要食多啲蕉。（好勁喎？）係隊友同教練功勞，因為之前拍綜藝好耐冇打波，大家覺得我好博，其實我有啲動作唔係咁好，膝頭嗰啲只係皮外傷，有啲角度我係識就。」

談及今年《CHILL CLUB頒獎禮》增設入場投票角逐「人人樂壇年度歌曲及歌手大獎」兩大獎項，有指Anson Lo粉絲獨得優先訂入場票權，惹來不公平之說，姜濤就話對公司有信心：「相信公司有渠道令每位觀眾得到投票權，作為歌手唔需要理太多。（可有覺得存不公平？)我從來冇諗過唔公平呢啲嘢，我哋做好自己崗位就得，我知呢個報道但冇了解。（怕唔怕影響你攞獎？）唔怕，歌手有獎就開心，好似呢個球賽咁。（事件可會影響同Anson Lo友情？）7年啦，唔會受呢啲影響，好小事，每年各有各獎，覺得最大敵人係自己，對唔對得住自己攞嘅獎最重要，公司改制都係想觀眾有新鮮感，公司所有人都係為觀眾。」最後問到拍團綜時，他被花姐鬧「唔夠Man」，令粉絲覺得花姐偏心Anson Lo，姜濤就覺得只會少數人會誤會，只覺得花姐偏心12子而忽略了她的家人。

問到Edan和「妹豬組」隊友在韓國拍圑綜時，因家有急事要提早返港，首次開腔回應事件的他雖然聲稱毋須為他擔心，工作還需繼續，但明顯心情沉重、零笑容,他說：「家事就處理咗，係親戚身體嘅事，我唔想講太多，心情點都受影響，我都唔希望拍梗嘢要趕返嚟，收到急call趕返嚟都冇辦法啦。」問到可有時候休息，他說尚可，工作不算太忙。至於打波受傷，他覺得可能太耐冇做劇烈運動有關，笑謂：「小腿抽親，想盡量完成比賽，但未試過咁抽，輸波都覺得可惜嘅，比賽好精彩、好玩，想再有機會再參加。」Stanley覺得自己受傷跟太拚搏有關，被希晉撞到膝頭內側，所以曲腳時有痛感，幸沒有肌肉分離感，敷過冰後已沒事，可繼續比賽。

193和肥仔接受訪問時，肥仔被讚入2波表現出色，肥仔謂當自己隊伍比敵隊落後16分時，自己如開行Turbo，無論防守及射波能力達頂峰，自言入波次數不重要，最緊要入到關鍵球，覺得今次是人生最光輝的代表作。193就覺得肥仔銳不可當與12位啦啦隊員共舞有關：「佢一接近女色，腎上腺素上升就扯晒蝦咁囉。（佢有冇扯其他地方？）咁就冇嘅，佢條係『現袋褲』，所以打波唔一定同男仔打，可以同女仔打，佢就好澎湃。」肥仔則否認有腎上腺上升，直指193亂噏。

談及隊友阿Dee連掃大埔新樓盤兩個單位，肥仔爆響口謂「史上最大誤會」，193則說得知消息後，以往不覆機的Dee即回覆，但回應交由Dee親自作答，可羨慕阿Dee成為兩伙業主？193又謂：「一定要買兩層，88萬200幾呎，你當跌都跌咗落海啦。」肥仔就話因為無錢未能置業，193又搞笑謂：「我唔貪，如果阿Dee嗰200幾呎樓送畀我就OK，我驚阿Dee自己嚟住會擺個二奶喺度，希望Dee老師可以供養我哋，因為佢都係億萬票房嘅男配角。同埋我好信七仙羽，佢話要等下年先買樓，今年樓市會繼續跌，買咗樓就仆X，會仆直。」而肥仔就更正「二奶」即是「易拉架」。問193是否儲夠彈藥買樓？他如數家珍，一輪嘴謂：「我都係有兩間餐廳、中醫美容院、兩個牌子嘅老闆，之前賣咗部跑車，唔係好有錢，但都有少少錢，都夠錢買阿Dee間88萬嘅劏房。」肥仔即問他可否借錢？193當場拒絕，更謂:「係都問阿Dee攞先啦，佢買咗兩層88萬嘅樓。」

至於另一成員保錡近日鮮有曝光？193直言：「佢呢排冇嘢做。（佢唔嚟打波嘅？）佢係踢波，佢係個好有時間觀念嘅人，唔鍾意未必去睇，佢好珍惜時間，我相信盡快會見到保錡，嚟緊我哋有節目拍。（保錡冇嘢做好慘？）我哋都冇嘢做，好彩有籃球節目咋。」