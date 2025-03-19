擁抱綠色健康生活　免費暢玩冰球　用分換領健康美食及戶外用品

【營業資訊】THE SOUTHSIDE今個春日誠邀您一同「Embrace the Life of Wellness」，擁抱綠色健康新生活！由3月10日至4月6日，商場將會舉行一系列身心靈健康活動，周末邀請星級導師兼靚媽梁諾妍（Inez）及其專業團隊教授健體伸展課程，放鬆身心。並聯乘旅遊節目主持人梁彥宗（Chris）帶領大家「探索港島南」進行親子行山遊，一同登山發掘南區的獨有魅力！由3月13日起商場將舉辦「活在THE SOUTHSIDE – 社區冰球計劃」，讓小朋友及青少年可以免費接觸冰球運動，體驗這項人氣運動的樂趣！

同時商場亦推出多項優惠及驚喜禮遇，趁着春季來臨為衣櫥添上新裝，盡情享受購物樂趣！

星級導師兼靚媽梁諾妍Inez及專業團隊每逢週六舉辦健體伸展課程

隨着春季的到來，正是釋放快樂安多酚的好時機！THE SOUTHSIDE與星級導師兼靚媽梁諾妍（Inez）及旗下的Fitnez Studio合作，於周末推出一系列的健體伸展課程，讓大家放鬆身心。其中由Inez親自教授的「紓展解壓伸展班」及「親子同樂伸展班」，透過簡單的動作及呼吸練習，不僅紓解都市人生活的壓力，亦能提升身心健康，增進親子間的感情。此外，Fitnez Studio專業團隊還精心設計了「OL健體塑身」及「新手媽媽修身普拉提」課程，提醒各位OL及新手媽媽於忙碌的生活中亦要愛惜自己，同時保持體態美，享受健康生活。MTR Mobile用戶可以指定MTR分兌換課程，完成課程更可獲得港鐵商場指定商戶的優惠券，名額有限，萬勿錯過！

親親大自然 旅遊節目主持人梁彥宗Chris Leung帶領登上南朗山 欣賞港島南壯麗風光

港島南區以其優美的自然風光聞名，THE SOUTHSIDE將於4月5日與旅遊節目主持人梁彥宗（Chris Leung），舉辦「探索港島南」親子行山遊活動，他將會帶領大家漫步南朗山，沿途欣賞港島南區獨有的壯麗景色，讓您在繁忙的工作節奏中，找到片刻的寧靜與放鬆。MTR Mobile用戶同樣可透過指定MTR積分報名參加，與Chris Leung同遊探索南區的自然之美。

社區冰球計劃免費體驗冰上運動 並與社區團體香港仔坊會合作

THE SOUTHSIDE與「香港冰球訓練學校」及「香港業餘冰球會」攜手合作，推出「活在THE SOUTHSIDE - 社區冰球計劃」，由3月13日起至3月30日於商場LG中庭舉行，對象為5至16歲的兒童及青少年，屆時將會搭建仿冰場，有興趣參與人士只需透過網上預約登記，即可免費學習溜冰及冰球活動，主辦單位更會提供合適的裝備，讓大家體驗冰上運動的樂趣。

此外，THE SOUTHSIDE還跟南區社區團體「香港仔坊會」合作，邀請社區團體內的小童會員參與，讓小朋友都可以接觸到這項熱門運動。「活在THE SOUTHSIDE - 社區冰球計劃」的參與者都可以獲得 HK$100指定港鐵商場的電子優惠券，機會難得，切勿錯過！

逢周一憑100 MTR分換領場內餐飲健康小食及戶外用品

THE SOUTHSIDE匯聚多個國家的各式料理及知名戶外用品品牌，為區內上班族及居民提供一站式的消閒體驗。3月10日至31日期間每逢周一，MTR Mobile登記用戶只需以100 MTR分，即可兌換場內健康食品及戶外用品，包括龍蝦沙律三文魚卷、大蝦米紙卷、鮮榨果汁及防曬冰袖等等，盡情享受滋味健康美食及運動禮品。

密密食印花賞 儲滿3個印花賺取港鐵商場電子優惠券

除此之外，THE SOUTHSIDE亦為顧客送上消費驚喜，特別推出消費印花獎賞活動。活動期間，MTR Mobile登記用戶於餐飲類別商戶即日單一電子消費滿HK$200或以上，並上傳合資格消費單據自助登記及成功賺取MTR分，即可獲得港鐵商場印花1個，成功儲滿3個印花，即可兌換HK$100指定港鐵商場電子優惠券；而MTR Mobile登記用戶在活動期內的周末及公眾假期，於餐飲類別商戶以即日單一電子貨幣消費滿HK$500或以上，同日於商場3樓推廣攤位成功登記及賺取MTR分，即可額外獲得HK$100指定港鐵商場電子優惠券，盡情享受購物樂趣！