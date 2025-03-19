【簡潔生活學】廢物一定要利用？

經常說「廢物利用」，有助保護環境、減少資源浪費，但有些情況並非「一本通書睇到老」。話說公司有位追求「極簡生活」的同事，剛開始時，因家人未能配合，經常發生小爭執，需要時間磨合。

早前，就因為「廢物利用」，與家人產生誤會。事緣有一瓶剛用完的「濃縮湯底」膠樽，家人很自然拿去清洗，打算重用拿來裝水喝！同事感到十分驚訝，而且很反對，家人實在不明白，重用也不對嗎？同事的立場，認為這種「重用」是浪費很多食水去清洗乾淨，但也不能去除氣味；而瓶口設計根本不便於喝水；再者家中已經有水杯，留來裝水實在有點多餘。

這件事情，令我想起廢物回收之初，很多人也會「碰釘」，誤將所有塑膠、紙張和金屬放進回收箱，例如：拖鞋、膠手套都不能回收，因為那些是橡膠或矽膠並不是塑膠。FAX紙、相片也不可回收，因為當中有化學物質，不易去除；壓縮氣體金屬罐也不能，因為會釋出有害物質，如此種種，相信大家也花了好一段時間才能適應。

雖然大家抱有環保之心，但若處理不當，反而「幫倒忙」。

同樣地，舊物重用也要考慮是否「合適」，會否「為重用而重用」呢？例如：洗乾淨漂白水樽用來放洗潔精、生油樽用來再放醬汁，這些都絕對不宜，因為會引起危險及影響健康。

另外，那種「留着一定有用的心態」不可有，因為很容易便會囤積起來，最好在當時已經想到有甚麼用途才好留下。

任何的生活模式，都應該以「健康」和「安全」為原則。那些不合用也不能回收的，不要勉強，放心掉進垃圾桶吧！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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