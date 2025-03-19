裕美講明唔想同林作結婚生仔：佢唔會係一個好老公！

藝人裕美現身新城電台，參與啤梨主持的節目《梨事會》及《寵愛您》，啤梨談到與裕美是舊相識，由於入行初期是同一間公司，經常見面而感情很好，以前很擔心裕美會被騙，現在放心了，但直言尚未有機會親身認識林作。

裕美談到林作由拍拖開初已經向她公開電話所有密碼，相反過往交往過的男友都不願這樣做，她表示：「其實佢嘅缺點可能就係佢嘅優點，除衫大佬唔係人人承受到㗎嘛，但係你會欣賞另外一面佢真係坦蕩蕩，佢寧願做真小人都唔做偽君子，我覺得係個態度好好。」

而對最近傳她與林作媽媽和解的事，她直言契機是源自去年林作經常「抽水抽出火」開始轉好：「有次林作視網膜脫落，咁啱打8號風球，我搵到一個醫生願意做手術，佢阿媽嚟睇佢，佢阿媽第一次講：『得啦我交畀你啦』，好多時十萬火急嘅情況下，唔會再有啲咩唔鍾意你，就因為咁令到關係加深咗。」

問到已拍拖七年會否考慮過「拉埋天窗」及生小孩，她則表示不會考慮，認為林作並不是一個好丈夫，覺得他不夠穩重像個小朋友，又指預想到林作會是個怪獸家長，會對孩子施加太大壓力。而談到未來的工作方向，裕美表示想繼續出歌，正在收錄一些日文和廣東話歌，亦因之前曾與韓國YouTuber合作拍片，有意與人合唱韓文歌，但暫時未有合心意的demo。