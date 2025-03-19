新iPad性能容量大爆發？

Apple最近推出了多款新產品，其中包括第iPad(A16)。新機屬同系第十一代，外觀跟上代相同，都是窄邊框屏幕配機頂Touch ID按鍵，只是屏幕微微加大至11吋，並沿用Liquid Retina技術，解像度2,360x1,640，支援原色調技術及500nits亮度。試播《白雪公主》預告，對比度十足可看暗位細節，而且可視角度頗高，從側面看都未見有變色變暗情況，配合橫向立體聲喇叭，睇片效果不俗。叫得iPad當然支援Apple Pencil，兼容第一代及USB-C版本，也可連接專用精妙鍵盤摺套打字，操作多元化。

顧名思義，新iPad升級使用A16晶片，內建5核心CPU、4核心GPU及16核心神經網絡引擎，不但多工運算較上代優勝，打機、AR應用或4K剪片也有較佳表現。實際用《Geekbench 6》跑分，單核/多核測試有2,564/6,094分，而《Antutu》則有1,445,274分，兩項測試均比舊款幾乎高2倍，反映性能翻了翻，美中不足是玩唔到Apple Intelligence的多個新AI功能。影相方面，沿用1,200萬像素ƒ/1.8單廣角鏡頭，支援5倍數碼變焦及4K影片錄影；前置鏡頭同達1,200萬像素，對應Center Stage技術，視像會議時人物可長期置中。

特別一提，此機支援eSIM但不兼容實體SIM卡，並剔除64GB，最細由128GB起，再提供256GB及512GB容量，顏色則有黃、粉、藍、銀選擇。總括而言，雖然新iPad外形沒有改變，又沒有官方AI功能，但性能大幅躍進，最重要是價格比舊款初上市時賣得更平，若預算有限不妨考慮。

同場加映：流動影院

入場費差不多的新平板有Xiaomi Pad 7，配備11.2吋3.2K屏幕，支援144Hz更新率、自適應HDR、TÜV Rheinland認證，並擁有Dolby Atmos四聲道喇叭，配合500g、6.18mm輕薄薄身，恍如流動影院。採用S7+ Gen 3流動平台，支援AI寫作、AI計算機、AI語音辨識等智慧功能，同時擁有13MP後置、8MP前置相機及45W快充8,850mAh電池。