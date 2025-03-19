劉穎鏇騎膊頭兼「鉸剪腳」　陳少邦認尷尬唔敢郁

無綫新劇《奪命提示》由陳山聰、張振朗、劉佩玥及劉穎鏇（Tiffany）等演出，首集中，Tiffany大戰陳少邦場口，除了基本的實淨打鬥場面，其中一幕穿上白色Bra Top的她飛躍騎上陳少邦膊頭、再齊齊猛衝身後一排又一排的長光管，不但節奏緊湊、一氣呵成。另一幕她撐住枱面、再凌空向陳少邦大力起飛腳一幕，勁度十足，其強勁事業線亦相當吸睛。

據知Tiffany騎少邦膊頭場口連前後打鬥雖然只有3至4分鐘，但其實足足拍攝了4日，皆因無論台前幕後，每一步都要計算精準。官方釋出幕後拍攝花絮，畫面所見兩位演員排位期間，陳少邦全程表現緊張不敢亂動，就連眼珠也沒有怎樣移動過，一臉嚴肅尷尬，畫面爆笑。陳少邦接受訪問時坦言「件事本身係尷尬嘅」：「我覺得作為佢嘅對手，你要畀到個信心女仔，等佢好舒服咁做到件事。」大拋專業Bite謂：「心無雜念係我哋嘅專業，咁就會覺得任何身體接觸都唔會有問題。」並笑言由於要承托住Tiffany一段頗長時間，所以就算女方不算重，也對身體造型一定程度負荷。

陳少邦續指全程拍攝都是體力及專注力的考驗：「呢個動作都幾辛苦架，因為Tiffany騎上嚟之後我哋要喺一個好長嘅U字型跑道係咁褪褪褪，加上件事有危險性，Tiffany只係得一條威也『掕』住，變相條路走得唔簡單。加上呢個動作要做好多好多次，我哋未必夠體能去做太多次，所以冇乜嘢都唔會講嘢或者郁嚟郁去，留晒啲力去做番個動作。」

除了動作場面，Tiffany整場喊戲雙眼極度紅腫，聲音亦夾雜着溫柔及哽咽，別具感染力。工作人員透露Tiffany原來一Roll機便完全投入情緒，眼淚流個不停，由於哭了太久雙眼才如此紅腫。對於Tiffany的傾情演出，網民直指「喊戲進步不少」，並大讚她喊得好Cute，可愛程度不輸小演員嘉佑。