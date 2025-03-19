李多慧公開「第一次整型」效果：後悔沒早做

韓籍啦啦隊女神李多慧赴台發展2年的她，親民個性圈粉無數，不時透過社交網分享生活點滴，日前她亦透露道對自己的鼻子和眼睛感到不滿意，但審慎考慮後，決定進行牙齒貼片微整型，希望笑容變得更漂亮、有自信。

李多慧表示，因為最近變瘦許多，脂肪量減少的情況下，眼睛有點凹下去，加上想要鼻子挺一點，於是先前去做了鼻子和眼睛整型的諮詢。然而她坦言：「想要很自然地變漂亮。」所以經過諮詢後，覺得要好好考慮，最後便打消了鼻子、眼睛整型的念頭。

隨後，李多慧去到南韓江南區一家診所做「牙齒微整形」，表示覺得自己的牙齒不夠白，以及兩顆虎牙有點尖銳，想要讓它稍微平滑柔和。李多慧於是上下各做了8顆牙齒貼片，並表示自己到台灣發展兩年，現在要有點改變的感覺，笑稱道：「有辦法變成女演員嗎？要變成女演員的話，我覺得臉都需要重做。不過因為也有愛著現在我的人，所以我會就這樣活下去，今天是我第一次、也是最後一次做整形手術。」引來不少粉絲留言道：「多慧完全很美了，五官彼此很契合，真的不用整了。」、「其實多慧原本的笑容就很好看了，變白之後好像變得更自然了。」、「不論你變得如何，你都是我的No.1。」、「做了牙齒矯正後，笑容更加燦爛，多慧幾乎沒有蛀牙耶！」、「真的有差耶！而且好快速！希望多慧除了牙齒之外不要整型。」