Jeremy後援會無預警宣布解散　未來動向曝光

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的李駿傑國際後援會 （Jeremy Lee International Fan Club）今日（19日）突然宣布解散因兩位資深Admin離任而解散，FC已通知經理人公司，所有社交媒體會全部暫停更新及營運。

對於FC未來動向，將有全新團隊重新營運，請粉絲耐心靜候相關公告，「在新團隊組成期間，本會將暫停營運，除已籌備的部分廣告應援外，本會將不會再組織任何應援、代購門票及開售周邊產品。」當中列出餘下的會務，包括有集資回禮、新歌或個人演唱會的應援廣告將於4月至6月推出、CHILL CLUB投票宣傳義工領取宣傳品，而後援會剩餘的資金，會與新團隊協調後轉移作日後應援之用。至於，Unicornsss各部門義工的工作，會持續與新團隊溝通，了解各義工部門需要。最後，後援會表示希望大家明白完結亦是一個艱難的決定，「不要因此而氣餒，在各自的應援路上繼續陪伴Jeremy，助他踏上更大的舞台發光發亮，亦感謝大家一直在應援路上相伴為Jeremy付出愛，願大家同Jeremy幸福快樂。」

事實上，MIRROR之前亦有其他成員Fan Club解散，陳瑞輝（Frankie ) 的FC管理員去年以身體響起警號為由辭任，王智德（Alton）2023年其FC宣布無法接受「無休止的嘲弄」等精神折磨而解散，呂爵安（Edan）的FC去年更是第三次解散，柳應廷（Jer）的後援會亦曾因接任問題而引起爭議。