著名填詞人盧國沾傳逝世　周啟生發文：來生再見

著名填詞人盧國沾今日（19日）傳出死訊，享年76歲。盧國沾以填詞人身份在70年代冒起，出自他的手筆名曲無數，大多為膾炙人口的劇集主題曲，當中包括《陸小鳳》同名主題曲及插曲《鮮花滿月樓》、劇集《陸小鳳之決戰前後》插曲《決戰前夕》及《願君心記取》等。另外，他亦曾為劇集《田園春夢》、《每當變幻時》、《大地恩情》、《浮生六劫》及《人在旅途灑淚時》等經典歌曲填詞。

而盧國沾徒弟羅嘉良接受東網訪問，則表示沒有收到消息，對上一次見對方已是2016年的《盧國沾作品演唱會》：「嗰陣佢都好精神，之後我哋就冇再見過」。

周啟生於社交網發文表示：「我跟隨師傅顧嘉煇嘅時候，好有幸認識咗我嘅一位大恩人-盧國沾先生。盧生/盧太喺人前人後都經常提起我，對我讚賞，關照，愛護…當時我只係一個黃毛小子，『盧生』夠膽推薦我做廣告音樂，鼓勵我唱歌。及後佢將我帶咗入去亞洲電視做音樂總監。真心要講一句，如果冇盧先生，我絕對唔會有今日！要講佢同我嘅點滴？幾日幾夜都講唔完。搵一日，我可以用較長嘅篇幅，同大家詳盡啲咁同大家分享我同佢嘅關係同感情，喺呢度我再三感激呢位大恩人。我咁嘅年紀，生離死別早已見慣，老土嘢我唔想多講，盧大哥：來生再見！」