張栢芝1句話嚇窒鄧萃雯　楊紫《浪姐6》借機宣傳新劇

內地選秀節目《乘風2025》（浪姐6）早前低調安排30位姐姐雲集海口開始進行錄製，昨日（19日）官宣定檔，該節目將於3月21日推出。同時上架主題曲《她行》MV，一眾姐姐獲分配以型格黑或純白打扮現身海邊吹風玩詩意，整體大走文藝路線，而有別於過往數季，姐姐們今次不再大合唱，而是終於有了分詞演唱部分。

由本季參賽姐姐名單流出開始，就被網民質疑今次姐姐們號召力不足，僅得葉童、鄧萃雯、侯佩岑及江一燕等較有知名度，節目組決定讓她們邀請一眾星級好友「聲音導航」壯聲勢，在海邊搭了一座「電話亭」，姐姐們各自打電話給好友取經，結果梁家輝、張栢芝、楊紫、虞書欣及檀健次等大咖紛紛「亮相」節目，相關片段流出後瞬間登上熱搜，名副其實「最好的宣傳伎倆」。

葉童致電梁家輝時坦言跟對方合作拍攝電影《我愛你》後心態變了，決定要對自己好點，想要挑戰自己，說時淚如雨下更用手拭淚，直言擔心自己沒準備好，擔心別人怎麽看自己。而鄧萃雯則打給參加過《浪姐》的張栢芝，一向爽直的栢芝形容參加這個比賽「辛苦過生仔」，搞到鄧萃雯如即時O咀，表現害怕。管樂打給楊紫時，楊紫竟「反客為主」趁機宣傳，叫對方稍後於台上記得要催播自己新作《錦繡芳華》（《國色芳華2》）。至於祝緒丹與虞書欣通話時不停「放閃」大叫寶貝，姊妹情令人動容，結果「浪姐6真人脈」直衝熱搜，引發熱議。

節目尚未出街，近日已有路透消息指有兩位姐姐劉禹彤及蔣夢婕在二次公演遭淘汰，先與大家「說再見」。另外，有指鄧萃雯日前在離開攝影棚時，對門外等候的粉絲視而不見，即被指耍大牌，及後她澄清只是怕冷急着離去，才引起了美麗的誤會。