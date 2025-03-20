李炳憲谷新片！導演談劉亞仁捲吸毒案：好令人失望

韓星劉亞仁與李炳憲合演的電影《終極對弈》於2021年4月拍畢，原定在串流平台上架，但因為劉亞仁前年2月突然捲入吸毒案，令電影遲遲未能公開，早前製作公司終於宣布電影將於3月26日在戲院上映，雖然沒有剪走劉亞仁的全部鏡頭，但製作公司早前已表明劉亞仁不會參與任何宣傳活動，亦沒有公開任何劉亞仁的劇照。

李炳憲與導演金亨柱昨午（19日）出席媒體試映會，談到參演電影的劉亞仁時，金亨柱表示：「在找到他來拍之後，我就像擁有了全個世界，但同時也有很大負擔，老實說他作為主要演員，真的會讓人覺得他很沒有責任，很讓人失望，他作為社會的一員正為自己做錯的事接受懲罰，如果要問我的想法，就是像電影中的台詞一樣，好像被困在似地獄的隧道裏，我沒有可以做的事，很茫然，但在出口的位置看到了叫做『上映』的光線，終於能夠鬆一口氣。」

李炳憲亦被問到與劉亞仁合作的感受，他表示：「我當時好期待，因為是第一次和劉亞仁合作，所以很好奇，他是比我想像之中要沉默寡言的後輩，我們沒有很多對話的機會，所以也有機會了解對方，不過在現場綵排時他真的很認真投入角色，讓我也很容易投入。」