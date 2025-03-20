林柏宏難忘與役所廣司見面：會主動來搭我的肩

台灣男神林柏宏去年年底拍完韓片《悲傷熱帶後》，年初他又受邀參加米蘭時裝週，日前又專程來港出席「亞洲電影大獎」，擔任頒獎嘉賓，穿梭各地忙個不停。昨日他返回台灣出席代言品牌記者會，席間他透露於亞洲電影大獎活動上，與曾在金馬獎見過面的影帝役所廣司再碰面，更開心表示：「我自己覺得算是比較熟的啦，他不是很拘謹的人，是個很自在的大人，我每次看到他都覺得滿輕鬆的，還會主動來搭我的肩」。

他被問到上月出席米蘭時裝周，與飾演泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》電影《The Red Envelop》的男星Billkin齊齊看騷時，林柏宏謂：「我們去年在紐約就有碰過面，但這次就有聊到天，我有跟他說看了預告覺得很瘋，他也說跟台灣有神複製的感覺，還有說很喜歡台灣版，當初就看了好幾遍，覺得我們在片中的互動很好笑。」他也有看過對方的賣座電影《金孫爆富攻略》，表示：「我很喜歡！最後火車那場戲我有哭。」當然希望之後有機會的話可以合作。說到之後的工作，他指已接了新電影，預計年中開拍，又謂：「會有比較特殊的技能要做準備，我其實還滿緊張的」。