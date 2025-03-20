邱傲然自爆戀愛沒經驗　新歌找AK「助攻」又彈又唱

男團MIRROR成員邱傲然（Tiger）最近推出個人第二首單曲《Live The Way I Want》，相隔第一首歌曲《Alright》推出已經相隔一年，他指因去年工作相當忙碌，拍了兩套劇集，又要為MIRROR演唱會和巡唱演出，幾乎有三分一時間不在港，相當誇張。但Tiger亦指這一年也看見不少人和事，儲了一年的「功力」投放在新歌中。

新曲有Tiger最愛與擅長的結他、Rock元素，他說：「好細個學結他，老師教嘅經典歌就係呢類型，由嗰陣已經培養咗鍾意呢啲聲，到自己造歌，加上4月我哋有個騷，就諗不如造首現場玩會high啲O既歌。」

今次參與了不少前期創作的Tiger更「順便」請來Anson Kong（AK）「助攻」為歌曲又彈又唱，他說：「因為覺得個過程好好玩，所以就叫啲friend上嚟彈下，咁佢上得嚟，唔差在唱埋啦，變咗呢首歌佢都有份唱，真係要請佢食飯。」他相信下首歌不用等一年，會希望繼續有結他、懷舊這些核心元素，想造一首懷舊台式情歌，至於會否將自己的戀愛經驗放入歌中，他則自嘲「戀愛沒經驗」笑說：「其實我真係冇乜戀愛經驗，真係可能5隻手指數得晒，我都係廿幾歲仔啫。」他又指笑指要等事業有一定基礎，先才會去增加戀愛經驗，認為行業不太穩定，還是努力工作為先。

MIRROR的「禿鷹小組」Tiger、Ian、Stanley與Jer四子將於下月開騷，Tiger指正努力練結他、唱歌、練氣，因4人演出一個騷分量比12人大好多，問到會否好似Stanley騷肌﹖他笑謂先要解決氣量的燃眉之急：「唔除衫就唔使咁大隻，但係唔夠氣就唔夠氣。」

化妝：Cori Wong@Annie G.Chan Makeup Centre

髮型：Manho Li@HairCulture