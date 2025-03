姜濤下月生日應援大公開　無人機演出接煙花騷夠豪

MIRROR人氣王姜濤將於4月30日迎來26歲,其香港後援會(後援會)宣布將為他展開一連串生日應援活動「Keung To Adventures in Bloom」,重頭戲「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」及「The Keung’s Galleria」生日應援將於4月24至27日假西九文化區舉行,被姜糖(粉絲)視為一年一度的大日子。

一連四日,後援會舉行各有不同主題活動,包括有4月26日的姜濤生日應援慈善籌款活動「The Keung’s Show」,以追尋寶為主題,當日可憑門票附送的尋寶PASSBOOK暢遊西九草坪與尋寶造型的小姜姜、小濤濤打卡尋寶,完成任務並換取限量紀念貼紙。晚上,姜糖更可於西九上空觀賞一場逾12分鐘的無人機演出,再緊接歷時約8分鐘的海上煙火表演,在維港夜景襯托下,集數千姜糖齊聲祝福,為姜濤慶祝生日。

而4月24至27日的「The Keung’s Galleria」中,將公開展出姜濤服飾及相片展覽,最令人期待是多張姜濤特意為今年生日應援全新拍攝、從未公開的珍貴照片,透過實境還原,讓姜糖沉浸式置身花花世界、浪漫飄雪、溫暖家居及型格工業風場景中,與偶像展品近距離合照。