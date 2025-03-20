男人天敵！Pete食盡圈中索女　索模新歡上場

美國諧星Pete Davidson絕對是名副其實的「幸福賓Ｘ」，雖然其貌不揚，但入行以來食盡多位圈中索女，溝女數量拍得住「行運茶餐廳」的「水哥」。最近Pete又再出擊，與美國索模Elsie Hewitt於海灘上演一場「真人騷」！

現年31歲的Pete日前被傳媒偷影到與29歲的Elsie於佛羅里達州度假並於當地的棕櫚海灘游水，期間Pete更施展「舌功」與女友大玩「脷疊脷」，並手拖手上水。據知Pete與Elsie極速發展，並已帶女友見家長。

身材火爆擁有「38、24、35」魔鬼身材的Elsie在與Pete之前亦曾與多位圈中男星「交往」，其中包括天后Selena Gomez音樂人未婚夫Benny Blanco與奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）的影星前夫賴恩菲臘比（Ryan Phillippe），不過她與賴恩不歡而散僅拍拖7個月就分手，Elsie後來告對方家暴導致她受傷，並爆兩人拍拖期間，賴恩對她拳打腳踢，並向傳媒大騷身上的傷痕。

至於Pete亦先後與多位知名女星拍過拖，其中包括美國真人騷女星Kim Kardashian、美國樂壇天后Ariana Grande、「星二代」超模Kaia Gerber、英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）與美國視星Madelyn Cline等數之不盡！