趙露思突清理社交網關注　僅餘12個人惹揣測

內地小花趙露思早前因抑鬱症而停工，最近已逐步復工的她，今日突然將其社交網清空關注列表，僅留下12個關注，當中包括她與陳偉霆合作的待播劇《許我耀眼》，即惹來網民熱議，「趙露思取關」關鍵字登上熱搜第一。不過原來今次清理並非首次，早前趙露思因健康問題亦已清理其他社交平台關注列表。

而今次趙露思單方面取關多人，令不少粉絲都感到不滿，批評她沒有禮貌亦不尊重他人，直言當中有不少合作過的藝人、網紅及工作人員，大家之前都曾幫她宣傳新劇，現時其帳號粉絲列表中仍有大量明星關注，例如迪麗熱巴、林俊傑、陳偉霆、吳磊等，粉絲批評她讓合作方淪為小粉絲。但亦有粉絲為她澄清，指趙露思曾表示想要重新整理自己，重新開始，所以才會有清理社交網關注的舉動，並非是有意針對合作對象。

趙露思日前於雜誌專訪中談及近期生活，她表示之前有更多時間做想做的事：「無所事事就是碩果累累，浪費時間就是最幸福的事情。」她又指因生病而學會樹立邊界，從而更好地保護自己，如今終於染了自己一直想染的髮色，坦言有一種可以掌控自己的感覺。

另外，昨日（19日）她在社交平台分享出數張雪景照，而站她旁邊的正是馬伯騫，這組合不禁令人回想起早前兩人合作的《偷偷藏不住》中桑稚和桑延，引起了網民的廣泛關注。在其中一張照片中，馬伯騫擺出搞怪的姿勢，趙露思則在旁露出燦爛笑容，完美重現出劇中兩兄妹的歡樂互動，引起眾多粉絲紛紛留言:「桑稚桑延合體了!」、「這兄妹戲內戲外都這麼有愛」以及「要回去重刷一遍偷偷藏不住」。此外，趙露思的新綜藝《小小的勇氣》也備受期待，這不僅是她的工作復出，也象徵著她在面對困難後重拾信心，向大家展示了她的勇氣。