爆與汪小菲被下「大S禁令」　張蘭禁聲40日怒發文反擊

台灣女星大S（徐熙媛）2月於日本猝逝，後續問題一直是外界關注焦點，包含遺產、豪宅、官司等。昨日（19日）內地傳出「大S沒能等到的判決」，透露大S生前曾提出針對汪小菲和張蘭的行為保全申請，法院則要求母子檔禁談大S隱私，沒想到報道曝光後，竟引來張蘭憤怒發聲回應。

據知，張蘭近日接獲與大S相關的法院判決書，指出大S生前向法院提出對汪小菲和張蘭的行為保全申請，後來北京互聯網法院也做出民事裁定，要求張蘭和汪小菲「不得在網絡平台上以文字、圖片、語音、影片等形式發布涉及大S的交往經歷、婚姻關係、離婚事宜、健康狀況、消費紀錄等事宜的相關內容，直至本案裁判文書生效時止」。

然而在判決公布當天，張蘭正巧發布了談及大S的影片，隨後法院又為此開庭審理，可惜大S尚未等到該案的宣判結果就驟然離世。不過，張蘭和汪小菲先前也被以消費故人為由，社交網帳號遭封鎖及被關閉直播功能，幾乎暫停更新所有既有社群，張蘭因此跳轉到另一社交平台維生。

對被揭露判決書內容，已近40天未更新社交網的張蘭，昨日也特地發文反擊，聲稱有人違規將法院禁止公布的臨時性文件傳給媒體：「那就是有人把法院禁令視為兒戲了。希望北京市互聯網法院發布調查令，徹查到底是誰違規炒作洩漏未有生效判決前的臨時性禁令。這可是一件非常嚴肅的事情，法院應該對違規一方裁定處罰！」