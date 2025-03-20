餐廳新點子！抽LABUBU盲盒又有玩味食蟹法

香港飲食業低潮，不少巴絲打身體力行，撐本地消費的同時，不少餐廳亦奇招盡出，讓巴絲打食得開心又滿足。好似有餐廳推出柯打主餐牌滿指定金額可抽LABUBU盲盒，又有食蟹專門店為慶祝新店開業推出食1隻蟹減1折的玩味優惠！

食越菜抽火紅LABUBU

要數近期最火紅的潮物，非LABUBU莫屬，有越南餐廳酒吧最近就以此為噱頭，於即日至4月30日期間，於晚市惠顧主餐牌的單點美食或指定套餐滿指定金額便可即抽LABUBU盲盒。主餐單菜式豐富，多款全新特色越南美饌包括火燄鐵板美國頂級肉眼、牛板腱火車頭雜錦湯河、椰汁喇沙青口配炸油條、越式街頭燒鵪鶉、越式香葉燒烏頭及越式燒乳豬配淮鹽桔仔汁等。當中的火燄鐵板美國頂級肉眼用上美國頂級肉眼牛扒，以越南八角、桂皮、及越南淮鹽醃製後烹調，外層烤得焦香而肉質依然粉嫩多汁。奉客時在熱騰騰的鐵板淋上玫瑰露點火，既具震撼視覺效果同時令香氣四溢，帶來多感官享受，食客可搭配特製的香茅牛油汁及青檸桔仔汁享用，味道層次更為複雜豐富。由於餐廳老闆娘Vian是LABUBU超級粉絲，故特別與食客同樂，將自己極具收藏價值的盲盒公諸同好，推出9款主題特色賞，當中還有話題十足兼坊間少見的LABUBU大天使，粉絲又點可以錯過呢？

高性價比蟹饌及點心

本地老字號食蟹專門店主打避風塘辣蟹，最近於觀塘開設新店，除了供應海鮮粵菜外，裹特設手工點心工房，帶來酒店級的足料點心。為了慶祝新店開業及推動食蟹文化而舉辦多項活動，好似「吃十蟹免費食大挑戰」，玩味十足地食1隻減1折，逐隻給折扣，即食第1隻可享九折、第2隻八折，如此類推，食到第10隻免費請！菜式有避風塘炒大肉蟹、星馬酸辣肉蟹、黃金沙炒大肉蟹、雞油花雕蒸肉蟹等10款蟹饌選擇。還有「歎蟹孖寶餐」、一蟹一海鮮美饌，即柯打一隻鮮蟹可從8個海鮮包括蟶子皇、澳洲龍蝦等選項中任揀一項，而蟹更有10種煮法自由選，好似豉椒炒、上湯煮等。點心方面亦有驚喜，好似金魚富貴蝦餃皇、安格斯牛肉腸粉、蟹肉灌湯餃、肉骨茶鮮竹卷等，於下午茶時段更有半價優惠，性價比超高！