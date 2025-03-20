衛詩雅憑《破·地獄》首奪亞洲以外獎項　希望不同地方的人看到作品

藝人衛詩雅（Michelle）、周家怡、韋羅莎、劉若寶、周芷慧到深水埗出席慈善活動，5人有備而來，齊齊擺出又大又長的五星戰隊甫士，賀英皇電影《破·地獄》將推出加長版。

人妻衛詩雅與周家怡接受訪問，傳媒稱衛詩雅為周師奶，但卻被周家怡擺烏龍搶認笑說：「唔好叫我師奶，我未係師奶。」衛詩則笑說：「我先係周師奶，你第日嫁個姓周嘅，都係周師奶。」家怡自嘲也可能沒有結婚機會，又爆衛詩雅婚宴當日大家搶住介紹男仔給他認識，令她十分尷尬，問到可有好筍盤介紹？家怡則說：「Michelle嗰日好忙，冇時間，同埋我都要負責收人情，重要過揀男人。」問到衛詩雅可會補介紹筍盤？她則說：「隨緣，老公叫我唔好做媒人，睇吓第日有冇一啲party機會啦。」經常行善的家怡卻未找到伴侶，她笑說：「可能我太好喇，依家唔會特別恨拍拖，但係比以冇咁抗拒，會採取開放態度，大家都唔使太為我擔心。」

《破·地獄》加長版將會於下月4日上映，將會加入不同角色的故事，但結局則不變，她最近再憑電影於芝加哥亞洲躍動電影節獲得「傑出演員獎」，為她帶來第6個個人獎項，更首度獲得亞洲以外的獎項，她表示感恩並認為最重要的是能讓不同地方的人看到作品。問到老公可獎勵？她說：「冇喎，大家可以同我寫吓，其實買禮物係好難嘅事，畀現金又冇紀念價值。（叫老公送樓？）咁又冇咁多錢。」講到近日再辦第二場婚宴，衛詩雅指今次則被媽媽講搞喊：「佢話你係我嘅最愛，記住有咩委屈就返屋企，大門為你開而開。」