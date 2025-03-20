謝婷婷細7歲老外男友大起底　任大型家具連鎖店總監身份尊貴

型男謝霆鋒胞妹謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，雖然婷婷不時分享與女兒的日常，但就十分保護囡囡，從未公開正面樣，亦對Sara生父的身份封口不提。上月14日情人節，婷婷高調認愛，公開多張與靚仔外籍男友的合照，獲網民紛紛送上祝福，而外界對男方的身份亦十分好奇，原來他現時是一間大型家具零售連鎖店的北美區域零售總監！

婷婷男友Mathew身形健碩，高大有型，眉宇間還有點像關智斌。他熱愛運動，2人郎才女貌，非常合襯！據知Mathew來自澳洲，畢業於斯威本科技大學（Swinburne University of Technology）工業和產品設計系，在學期間曾獲全額獎學金，過往曾於零售業、房地產業、傳媒業工作，直至2020年年初他由澳洲去到加拿大溫哥華，為一間大型家具零售連鎖店工作，最初是從事貿易和商業方面的工作，之後再升任助理經理、總經理，2023年起晉升為零售總監，負責領導北美零售策略。

據知Mathew任職的這間公司是一間高端家具設計與製造商，在澳洲、新西蘭、新加坡、馬來西亞、上海、加拿大都有門店，而Mathew過往曾於墨爾本、悉尼和上海工作，當公司在溫哥華開設展廳時，一直渴望到海外工作的Mathew即把握機會。估計Mathew與婷婷亦是在到溫哥華後才認識，而從Mathew畢業的年份推斷，現年約34、35歲，即是比婷婷年輕，兩人是「姊弟戀」，但無損感情，比女方高出半個頭的他，曾與熱愛網球的謝婷婷結伴欣賞網球比賽，又已融入女方家中，與Sara相處融洽，相當溫馨！