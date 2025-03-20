不滿裸體洗碗照撒網！金秀賢起訴金賽綸遺屬違反性暴力處罰法

韓星金秀賢所屬事務所Gold Medalist今日（20日）透過代表律師團隊表示，對於日前YouTube頻道「橫豎研究所」在直播中，公開聲稱是演員金秀賢裸露下身的洗碗照，直言撒布該照片，會導致當事人感到羞辱，是違反「性暴力犯罪處罰法」的犯罪行為，故已向該頻道營運者金世義（音譯）、提供該照片的已故女星金賽綸的遺屬，以及受訪時聲稱是金賽綸姨媽的不知名女士，以涉嫌違反性暴力犯罪處罰法的嫌疑提出起訴，直斥此等明顯是犯罪行為，而且主持人還威脅金秀賢，指日後將會繼續發布類似照片，對於金賽綸遺屬和「橫豎研究所」在節目中持續散播毫無根據的虛假訊息和謠言，事務所別無選擇，只能採取強而有力的法律行動應對。

至於金賽綸的遺屬對於記者出身的網紅李振浩，昨日（19日）在直播中散布金賽綸虛假訊息大感震怒，對方指金賽綸生前與圈外男友結婚並居於美國，又指金賽綸當時是因為懷孕而提出結婚，但之後已經墮胎，並且流出她與經理人公司的私密錄音檔。金賽綸的遺屬透過今日直播的「橫豎研究所」否認所有內容，並將控告對方損害死者名譽。